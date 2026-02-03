قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مستشار خامنئي: أي مفاوضات ستكون محصورة بالنووي.. ونحذر من استهداف المرشد
أسعار الذهب الآن.. عيار 21 مفاجأة
رواتب النجوم في ليفربول.. صلاح يتصدر وإيزاك بين الأعلى رغم الإصابات
فرنسا تسحب كميات إضافية من حليب الأطفال بسبب «سم بكتيري»
الجيش السوداني: تمكنا من كسر الحصار المفروض على مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان
مشروع قانون بالبرتغال لحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن دون الـ16 عامًا
ملفات منزل جيفري إبستين.. مراسلات سرية تكشف تفاصيل غامضة ..وشائعات تطال شخصيات عربية
رغم تقديرات إسرائيلية بضربة أمريكية.. 14 سيناريو فاشل لضرب إيران
الصحة العالمية تدعم جهود الإجلاء الطبي في غزة
مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. الموعد والقنوات الناقلة
محمد صبحي: جمهوري هو من يلقبني.. و«بابا ونيس» يجعلني فخورًا
مصدر إيراني يكشف موقع تمركز حاملة الطائرات الأمريكية «أبراهام لينكولن»
تكنولوجيا وسيارات

منافس شرس.. فيفو تغزو الأسواق بسلسة هواتف بإمكانيات غير مسبوقة

لمياء الياسين

تستعد شركة فيفو لإطلاق هاتفيها الرائدين Vivo X300 Max وVivo X300 Ultra في الصين. 

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن هذين الجهازين في مارس من هذا العام، على أن يتم إطلاقهما عالميًا في الربع الثاني من العام.

في الوقت نفسه، تحوّلت الشائعات إلى التركيز على الجيل القادم من هواتف Vivo الرائدة، وتحديدًا Vivo X500 وVivo X500 Pro. 

تشير التقارير إلى أن الشركة قد تتخلى عن تسمية X400 تمامًا، مع توقع وصول سلسلة X500 في سبتمبر أو أكتوبر من هذا العام. 

ومن المثير للاهتمام، أن تسريبات بدأت تظهر أيضًا حول إصدار Ultra ضمن سلسلة X500.


تسريع إطلاق هاتف Vivo X500 Ultra

بحسب المُسرّب "سمارت بيكاتشو"، قد يُطرح هاتف Vivo X500 Ultra في الأسواق قبل الموعد المُتوقع. 

مع ذلك، لم يُفصح المُسرّب عن أي تفاصيل حتى الآن بخصوص مواصفات الجهاز أو تصميمه أو مكونات الكاميرا.

كشفت تقارير حديثة أن شركة كوالكوم ستعلن عن معالج سنابدراجون 8 إيليت من الجيل السادس، بالإضافة إلى نسخة برو منه، في وقت لاحق من هذا العام. 

وفي حال حدوث ذلك، فمن المرجح أن تُزود الهواتف الرائدة من علامة ألترا التجارية، بما في ذلك فيفو X500 ألترا، بمعالج سنابدراجون 8 إيليت برو من الجيل السادس، ما يجعلها هواتف رائدة حقيقية من الجيل التالي.

 

ميزات هاتف Vivo X500 Ultra

فاجأت شركة شاومي عالم التقنية بإطلاقها هاتف Xiaomi 17 Ultra في ديسمبر 2025. 

لذا، من المحتمل أن يُطلق هاتف Xiaomi 18 Ultra بحلول نهاية هذا العام. 

ولن يكون مفاجئًا إذا قررت شركة فيفو الكشف عن هاتف X500 Ultra بحلول نهاية هذا العام أو بحلول يناير 2027.

في الوقت نفسه، كشف حساب "سمارت بيكاتشو" عن معلومات جديدة حول هاتف Vivo X300 Ultra.

يُقال إن الجهاز سيكون من أثقل هواتف الفئة Ultra الرائدة حتى الآن، ما يشير إلى تصميم قويّ من حيث المكونات.

 من المتوقع إطلاقه في مارس بكاميرتين مزدوجتين بدقة 200 ميجابكسل، وطلاء عدسات من الجيل الجديد من Zeiss، ونظام عدسات تكبير/تصغير مُعاد تصميمه. 

كما تشير التسريبات إلى أداء تصوير ليليّ ممتاز، ما يعزز مكانته كهاتف ذكيّ من الطراز الأول مُخصّص للتصوير.

سيشهد حدث إطلاق هاتف Vivo X300 Ultra في مارس أيضاً وصول هاتف Vivo X300 Max وأول كاميرا تصوير الحركة من الشركة، والتي لا تزال تفاصيلها شحيحة. 

ويُقال إن هاتف X300 Max مزود بشاشة OLED مقاس 6.78 بوصة بدقة 1.5K، ومعالج Dimensity 9500، وبطارية بسعة 7000 مللي أمبير، ووحدة كاميرا ثلاثية بدقة 200 ميجابكسل.

