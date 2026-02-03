قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال الأحمر المصري يواصل تقديم الدعم الطبي والإنساني للعائدين عبر معبر رفح
رسميًا.. مطار العاصمة الدولي يدخل مرحلة التشغيل المنتظم
«أكسيوس»: إسرائيل لا تريد شن ضربات أمريكية رمزية ضد إيران
عرض فرنسي رسمي لـ إمام عاشور
اليوم الثاني لتشغيل رفح.. استمرار عبور الأسر الفلسطينية واستقبال الحالات الحرجة
الخارجية الصينية: ندعم فنزويلا في حماية سيادتها وكرامتها
مصر ترفع درجة الاستعداد لاستقبال الدفعة الثانية من الفلسطينيين عبر معبر رفح
نهشت جسده أمام منزله.. القصة الكاملة لهجوم الكلاب الضالة على طفل برأس سدر تهز جنوب سيناء
سلام يرحب بعقد اجتماع سوري لبناني أردني لبحث ملفات الطاقة والكهرباء
مجلس النواب يوافق مبدئيا على مشروع تعديل قانون المهن الرياضية
بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات
الأزهر يحتفي بليلة النصف من شعبان ذكرى تحويل القبلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

رئيس برلمانية الجبهة الوطنية بالنواب يعلن موافقته على مشروع قانون نقابة المهن الرياضية

سليمان وهدان،رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية
سليمان وهدان،رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أعلن لنائب سليمان هدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية موافقته من حيث  المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية


وقال وهدان خلال مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم  إنه وجب تعديل قانون تنظيم نقابة المهن الرياضية الصادر منذ الثمانينات، مؤكدًا أن التعديل ضرورة، ووجه الحكومة لإعادة النظر في مشروعات قوانين مر عليها أكثر من 50 عامًا للنهوض بجودة الخدمة للمواطن المصري. 


وأشار  وهدان إلى أن التعديلات بتغيير مسمى كليات التربية الرياضية إلى كليات العلوم الرياضية يتفق مع قرارات المجلس الأعلى للجامعات.

كما أشار إلى أن التعديلات تتفق مع إحكام المهن الرياضية، وتحقق الانضباط المؤسسي وعدم وجود عشوائية في المهن الرياضية وضبط النشاط الرياضي. 


و قال إن التعديل يترقي إلى فئة مهمة جدا للعاملين بالمهن الرياضية والارتقاء بهم وطالب وزارة الشباب والرياضة بسرعة اخراج اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

نقابة المهن الرياضية سليمان وهدان المهن الرياضية الجبهة الوطنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026

أسعار الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء

نتيجة الشهادة الإعدادية

بالاسم ورقم الجلوس.. محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 2 فبراير 2026 كاملة

أسعار باقات النت الأرضي والموبايل اليوم 3 فبراير 2026 كاملة

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

منتخب مصر

زلاكة بدلا من فتحي.. الغندور يكشف مفاجآت حسام حسن فى قائمة منتخب مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-2-2026

شيكابالا وكهربا

إحنا اخوات وجيران.. رد فعل مفاجئ من كهربا على أزمته مع شيكابالا

ترشيحاتنا

المتهمين

القبض على عاطلين سرقا دراجة نارية بالسويس

المتهمات

أعلنوا عن أنفسهن على الإنترنت.. ضبط 3 فتيات يمارسن الرذيلة بالإسكندرية

المتهمين

القبض على 6 فتيات يمارسن الأعمال المنافية للآداب داخل نادى صحى بمدينة نصر

بالصور

لأول مرة.. الصين تتخذ قرارا غير مسبوق بحظر مقابض أبواب السيارات المخفية

مقابض أبواب السيارات المخفية
مقابض أبواب السيارات المخفية
مقابض أبواب السيارات المخفية

طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد

طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد
طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد
طريقة تحضير لقمة القاضى بالكاسترد

بسعر 320 ألف جنيه فقط.. شبيهة BMW للبيع بحالة فابريكا

بريليانس FRV
بريليانس FRV
بريليانس FRV

انتبهي لأظافرك.. علامة صامتة قد تكشف خطرًا صحيًا لا ترينه

الاظافر
الاظافر
الاظافر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد