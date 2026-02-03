رئيس برلمانية الجبهة الوطنية بالنواب يعلن موافقته على مشروع قانون نقابة المهن الرياضية

أعلن لنائب سليمان هدان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الجبهة الوطنية موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.



وقال وهدان خلال مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم إنه وجب تعديل قانون تنظيم نقابة المهن الرياضية الصادر منذ الثمانينات، مؤكدًا أن التعديل ضرورة، ووجه الحكومة لإعادة النظر في مشروعات قوانين مر عليها أكثر من 50 عامًا للنهوض بجودة الخدمة للمواطن المصري.



وأشار وهدان إلى أن التعديلات بتغيير مسمى كليات التربية الرياضية إلى كليات العلوم الرياضية يتفق مع قرارات المجلس الأعلى للجامعات.

كما أشار إلى أن التعديلات تتفق مع إحكام المهن الرياضية، وتحقق الانضباط المؤسسي وعدم وجود عشوائية في المهن الرياضية وضبط النشاط الرياضي.



و قال إن التعديل يترقي إلى فئة مهمة جدا للعاملين بالمهن الرياضية والارتقاء بهم وطالب وزارة الشباب والرياضة بسرعة اخراج اللائحة التنفيذية لهذا القانون.