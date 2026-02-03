برلماني: لا بد من وضع سلم أولويات.. ومتابعة تفاعل المصريين مع نوابهم ضرورة ملحة

أكد النائب رضا عبدالسلام، إنه كان برغب في الحديث أثناء مناقشات مشروع قانون المهن الرياضية، لكن لم يسعفه الوقت لدراسة القانون، حيث تم إرساله قبل 48 ساعة فقط للنواب، كما قال أحد الزملاء في كلمته بالجلسة.



و اضاف عبدالسلام: أنا أتيت إلى هنا وكلي حماس، و نتمنى التركيز على أولويات الشعب المصري، الشارع يئن من مشاكل كثيرة؛ مشاكل الإيجارات، مشاكل المعاشات، والأوضاع الاقصادية.



وتابع قائلا:" أرجو إن الحماس ده يستمر، وما أتمناه أن يظل هذا الحماس ونُعبر بحق عن صوت الشارع وإلا لا حاجة لوجودنا هنا.



و قال النائب: علينا التركيز سيادة الرئيس ونضع سلّم أولويات لنرى المصريين في الداخل والخارج كيف سيتفاعلون مع البرلمان ونواب دوائرهم.