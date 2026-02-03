مينا ماهر عن الزمالك: معاه لآخر الكون

وجه الإعلامي مينا ماهر رسالة لـ لاعبي القلعة البيضاء قبل مواجهة كهرباء الاسماعيليه.

القلعة البيضاء

وكتب مينا ماهر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"معاه لآخر الكون ".

يُنهي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اليوم الثلاثاء، تحضيراته الأخيرة لمواجهة كهرباء الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري الممتاز، حيث يخوض المران الختامي على ملعب الكلية الحربية.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز الفني عقب التدريب قائمة اللاعبين المختارة للسفر إلى الإسماعيلية، للدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة، استعدادًا للمواجهة المرتقبة.

ويفتقد الزمالك خلال اللقاء خدمات حسام عبد المجيد، مدافع الفريق، بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، إلى جانب غياب كل من محمد شحاتة، محمود جهاد، أحمد ربيع، وعمرو ناصر بداعي الإصابة.

ويحل الزمالك ضيفًا على كهرباء الإسماعيلية، غدا الأربعاء، على ستاد هيئة قناة السويس، في مباراة يسعى خلالها الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول ترتيب الدوري الممتاز.