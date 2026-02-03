الهيئة العامة للكتاب: الشباب والأطفال كانوا أكثر فئة حريصة لحضور معرض الكتاب

أكد الدكتور خالد أبو الليل، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن تلك الدورة من معرض الكتاب هذا العام كانت إستثنائية بسبب الرعاية الكريمة من الرئيس السيسي لأى فعالية وأى حدث، حيث أنه يحدث وهج وشغف من المصريين لهذه الفعاليات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن المعرض كان حدث ثقافي أتي بعد حدث ثقافي أكثر أهمية وهو إفتتاح المتحف المصري الكبير، إلى جانب إفتتاح رئيس الوزراء للمعرض، والجهد الكبير التي بذلته وزارة الثقافة بكل قطاعاتها، وحالة الشغف التي لدي المصريين وتعطشهم للثقافة.

وتابع: “بحسب الإحصائيات كانت أكثر فئة عمرية حريصة على الحضور والمشاركة فى المعرض هذا العام هم الشباب والأطفال، وحضورهم لم يكن مجرد حضور إستعراضي، بل قائم على شغف الثقافة”.