كراسي متحركة لكبار السن ودعم نفسي للأطفال.. جهود مصرية لتقديم العون للمصابين الفلسطينيين| تفاصيل
إنشاء أول منطقة حرفية لوجستية لاستخلاص الذهب في قنا
بعد سؤال ChatGPT على الهواء .. الإفتاء تحسم جدل فوائد البنوك
وداعا البطالة | 4 آلاف فرص عمل خالية .. قدم الآن
التعليم تستعد لإطلاق المرحلة الثالثة من برنامج تنمية مهارات اللغة العربية بـ7 محافظات
وزير التعليم: لا يجوز انتقال الطالب من صف دراسي لآخر بدون اتقان "القراءة والكتابة"
تعليمات عاجلة بسرعة تسليم الكتب ومتابعة نسب حضور الطلاب بالمدارس في الترم الثاني
وزير التعليم: عام 2027 سيشهد إنهاء الفترة المسائية في المدارس بالكامل
وزير التعليم: ترقبوا طرح النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026
إخلاء سبيل الفنان محمود حجازي في اتهامه باغتصاب فتاة
شاهد ..وزراء و نجوم السياسة والفن في حفل فيلم "الرجل ذو القبعة" لـ زاهي حواس
توك شو

الهيئة العامة للكتاب: الشباب والأطفال كانوا أكثر فئة حريصة لحضور معرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب
هاجر ابراهيم

أكد الدكتور خالد أبو الليل، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن تلك الدورة من معرض الكتاب هذا العام كانت إستثنائية بسبب الرعاية الكريمة من الرئيس السيسي لأى فعالية وأى حدث، حيث أنه يحدث وهج وشغف من المصريين لهذه الفعاليات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن المعرض كان حدث ثقافي أتي بعد حدث ثقافي أكثر أهمية وهو إفتتاح المتحف المصري الكبير، إلى جانب إفتتاح رئيس الوزراء للمعرض، والجهد الكبير التي بذلته وزارة الثقافة بكل قطاعاتها، وحالة الشغف التي لدي المصريين وتعطشهم للثقافة.

وتابع: “بحسب الإحصائيات كانت أكثر فئة عمرية حريصة على الحضور والمشاركة فى المعرض هذا العام هم الشباب والأطفال، وحضورهم لم يكن مجرد حضور إستعراضي، بل قائم على شغف الثقافة”.

معرض الكتاب الرئيس السيسي حدث ثقافي

طرق تخزين عصائر رمضان بطريقة صحية.. خطوات بسيطة

طريقة تخزين العصائر لشهر رمضان

هل لصقات الظهر آمنة؟.. أوقات استخدامها وفوائدها

ماذا تعرف عن لصقات الظهر؟

قبل رمضان.. اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

قبل رمضان ..اعرف طريقة تحضير البلح باللبن

حملات مكبرة لإعادة الانضباط للشوارع واستعادة المظهر الحضاري بالشرقية

رفع اشغالات

