أحمد موسى : مصر تعمل دائمًا من أجل السلام والتعاون الدولي

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل جديدة بشأن اجتماع الرئيسين عبد الفتاح السيسي ورجب طيب أردوغان، مشيرا إلى أنهما سيشهدان غدًا توقيع نحو 20 اتفاقية، إلى جانب انعقاد منتدى رجال الأعمال المصري ـ التركي للتعاون في مختلف المجالات.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامجه 'على مسئوليتي' المذاع على قناة 'صدى البلد'، إن التعاون بين البلدين مهم جدًا، خصوصًا في ظل الأحداث الجارية عالميًا، مؤكدًا أن مصر تعمل دائمًا من أجل السلام والتعاون الدولي.

وأضاف أن مصر ضد الميليشيات والتنظيمات، مشيرًا إلى انعقاد اجتماع غرفة التجارة المصرية التركية أمس في مدينة العلمين، وهو ما يعكس شهادة قوية على الاقتصاد المصري وقدرته على جذب الاستثمارات والتعاون الدولي.