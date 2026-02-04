الشيخ الحسين محمد سليمان : الشحناء تحرم العبد من مغفرة الله

حذّر الشيخ الحسين محمد سليمان، من الشحناء والبغضاء، مؤكدًا أنها من أعظم أسباب حرمان العبد من مغفرة الله، خاصة مع فتح أبواب الجنة في يومي الاثنين والخميس، حيث تُؤجل مغفرة المتخاصمين حتى يصطلحوا.

وأضاف في لقاء مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الشحناء تشمل من يكثر الخصام والبغضاء بين الناس، وكذلك المتخاصمين، مشيرًا إلى أن الله تعالى أمر بالعفو والصفح، كما ورد في قوله تعالى: {وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ}.

وأضاف أن المسلم مأمور بتجنب أهل الأخلاق السيئة دون قطيعة كاملة، فيلقي السلام ويبتعد عن الاحتكاك المؤذي، حفاظًا على صفاء القلب، وطلبًا لرضا الله ومغفرته.