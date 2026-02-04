قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تقضى الأيام البيض لمن فاته صيامها.. عويضة عثمان يجيب
«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا
الأرصاد الجوية تحذّر من شبورة ضبابية على الطرق وانخفاض الحرارة
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4-2-2026 .. والقنوات الناقلة
آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2026 الإلكترونية غداً ..وتسليمها للمدارس الأحد
تعرّف علي صلاحيات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية بعد موافقة «الشيوخ»
محلل سياسي: فتح معبر رفح بارقة أمل وبداية لمرحلة جديدة
باحث سياسي: تعيين مُتحدثة مسلمة باسم جيش الاحتلال «توظيف سياسي مقصود»
اليوم.. استكمال مُحاكمة الفنانة بدرية طلبة بتهمة الإساءة للشعب المصري
أحمد أبومسلم: لاعبو الزمالك «بلا ضغوط».. ومباراة كهرباء الإسماعيلية «صعبة»
أحمد أبومسلم: الأهلي بلا هوية مع «توروب».. والتدوير في حراسة المرمى «خطأ فادح»
الحوثيون يستعدون لمهاجمة السفن الأمريكية إذا بدأت واشنطن ضرب إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نشرة المرأة والمنوعات | الحموضة المُتكرّرة علامة على الإصابة بهذا المرض الخطير.. مرض الضمور البقعي يُهدّد كبار السن

آية التيجي

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والمنوعات خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ومن أبرزها..

طرق تخزين الخضروات لشهر رمضانطرق بسيطة وسريعة لتخزين الخضراوات لشهر رمضان.. لتوفير الوقت والمجهود

خبراء يكشفون اهميتها.. الحقيقة الكاملة عن فوائد أوميجا 3

الحموضة المتكررة علامة على الإصابة بهذا المرض الخطير.. احترس قد

علامات وأعراض الكبد الدهني.. مرض صامت قد يتطور دون إنذار مبكر

معلومات لا تعرفها عن مرض الضمور البقعي (AMD).. خطر صامت يهدد الرؤية بعد الخمسين

مخاطر حقن المونجارو تصل إلى الوفاة زيادة في حالات الوفيات .. مُضاعفات صادمة من حقن مونجارو للتخسيس

صورة ارشيفية

إطلاق النسخة الثانية من ملتقى التوظيف لتوفير 2500 فرصة عمل .. الخميس

صورة ارشيفية

«المالية»: طرح سندات وأذون خزانة بـ 80 مليار جنيه

جانب من الاجتماع

خريطة استثمارية جديدة بمدينة الشروق لتعزيز النشاط التجاري والإداري والطبي

للفطور أو سناك بين الوجبات .. طريقة عمل بان كيك التفاح

معلومات لا تعرفها عن مرض الضمور البقعي «AMD».. خطر صامت يُهدّد الرؤية بعد الخمسين

علامات وأعراض الكبد الدهني .. مرض صامت قد يتطوّر دون إنذار مُبكّر

عشان رمضان .. طريقة تخزين الفاصوليا واللوبيا بالصلصة الحمراء

"يا أسماء أنا أبوكي

«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

