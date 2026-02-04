رئيس مدينة الغردقة يعقد اللقاء الدوري للمواطنين ويناقش 8 طلبات مقدمة ويحرص على تلبيتها

عقد اللواء ياسر محمد حماية، رئيس مدينة الغردقة، صباح اليوم الأربعاء، اللقاء الدوري للمواطنين، في ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بضرورة التواصل المستمر مع المواطنين وفتح قنوات اتصال مباشرة للتفاعل معهم والعمل على حل المشكلات التي تواجههم، بما لا يتعارض مع القوانين واللوائح المنظمة للدولة.

وحرص رئيس المدينة خلال اللقاء على الاستماع إلى شكاوى المواطنين ومطالبهم، والعمل على تلبيتها وفقًا للإجراءات القانونية، مؤكدًا أهمية هذه اللقاءات في تعزيز التواصل المباشر وتحقيق الاستجابة السريعة لمتطلبات المواطنين.

واستعرض اللواء ياسر محمد حماية خلال اللقاء (8) طلبات مقدمة من المواطنين، تنوعت ما بين طلبات استلام عقد شباب، وعدم إصدار رخصة ترميم أو إضافة، وطلبات الحصول على باكية، وغيرها من المطالب التي تم مناقشتها بشكل تفصيلي.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد علي، رئيس حي شمال الغردقة، ومديري الإدارات المختصة، حيث تم توجيه الجهات المعنية بسرعة فحص الطلبات والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين في إطار اللوائح والقوانين المنظمة.

وأكد رئيس المدينة استمرار عقد اللقاءات الدورية بصورة منتظمة، حرصًا على خدمة المواطنين وتحقيق رضاهم وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.