تأييد الحكم في واقعة الاستيلاء على فندق شهير بالإسكندرية منذ 11 عاما

قضت محكمة النقض، بتأييد حكم الجنايات في الطعن رقم 12044 لسنة 94 جنايات بواقعة الاستيلاء على فندق شهير بالإسكندرية منذ 11 عاما.

صدر الحكم ضد كلا من " شريف زكريا الاطروش - تامر صلاح الدين زكريا - شادي صلاح الدين- لمعات إسماعيل عبد الرحمن - مصطفي صلاح الدين- ماجي تور مصطفي - احمد شريف زكريا" في القضية رقم 1166 بتاريخ الحكم 2024/2 والمستأنف بالحكم رقم 78 لسنة 2024، بقبول الطعن شكلا وقي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء بمعاقبة المتهمين وإلزامهم بالبندين اولا وثانيا برد مبلغ مائتي وتسعون مليون وسبعمائة الف جنيه ( 290 مليون جنيه) ، وغرامة مساوية.

كما قضت المحكمة بمعاقبة المتهم احمد شريف زكريا، بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيها ، وزوال صفة كل من المتهمين شريف زكريا الأطروش وتامر صلاح الدين، واحمد شريف زكريا و ، سادسا إلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية، ليصبح نهائيًا وباتًا

كانت محكمة جنايات الإسكندرية، عاقبت كل من " ش.ز.ح" و" ت.ص.ز" و" م.ج.ب" و"أ.ش.ز" بالسجن 3 سنوات عما أسند إليهم،ومعاقبة كل من "ش.ص.ز" و" ل.ا.م" و" م.ص.ز" بالحبس مع الشغل سنه عما أسند إليهما، وإلزام جميع المتهمين في البندين السابقين، برد مبلغ 290.700000 جنيه" مائتان وتسعون مليون وسبعمائة ألف جنيه، وغرامة مساوية للمبلغ،وبزوال صفة جميع المتهمين ماعدا السادسة،وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة ،وذلك لاتهامهما بالاستيلاء بغير حق على الأموال المملوكة لجهة عملهما.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 11426 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة العطارين، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، باختلاس شيكات بنكية للشركة محل الواقعة ، لرئيس مجلس إدارة شركات استثمار عقاري والمطور العقاري لمشروعات زايد ديونز و ديونز كمبلكس و ديونز ريجنسي.

وتبين من التحقيقات، أن المجني عليه " صلاح الدين ابراهيم الهادي "وشهرته صلاح الهادي ،رئيس شركة للاستثمار العقارى، أنه ترأس شركة جراند رويال للاستثمار السياحي من إنشائها حتى اكتوبر 2015 وإنه بنهاية 2013 خضع لعملية جراحية بأحد مستشفيات القاهرة فطلب منه المتهمان الثانى والسابع " ت.ص.ز" عضو مجلس إدارة شركة ( ج.ر)، " أ.ش.ز" رئيس مجلس شركة (ج.ر) والعضو المنتدب، التوقيع على عدة دفاتر شيكات بنكية خاصة بالشركة على بياض وأوراق أخرى لتسير أعمال الشركة، وطلب منه الاعتذار عن رئاسة الشركة فوافق على ذلك، وتم انتخاب مجلس جديد فى أكتوبر 2015 إلا أنه فوجئ بقيام المتهم السابع باختلاس الشيكات البنكية بإقامة دعاوى قضائية ضده.

كما فوجئ بقيام المتهمين من الأول للخامس كل من "ش.ز.ح" عضو مجلس إدارة المنتدب، و" ش.ص.ز" مساهم بشركة الاستثمارات العقارية، و"ل.إ.ع" ربة منزل و"م.ص.ز" حاصل على بكالوريوس سياحة بالموافقة على بيع فندق (ج.ر) المملوك للشركة وإبرامهما عقد بيع للفندق لصالح المتهم السادس "م.ج.ب" زوجة المتهم الأول، وإشهاره بمصلحة الشهر العقارى بالمخالفة، وذلك لتسهيل استيلاء الأخيرة على العقار والبالغ مساحته 1138.10 متر مربع، وهو عبارة عن فندق مكون من بدروم وأحد عشر طابقا علويا طوابق خدمة فندقية بنطاق العطارين، وهو ما ألحق ضررا بأموال الشركة وقيمته 290.700 مليون جنيه (مائتنان وتسعون مليون وسبعة مائة ألف جنيه).