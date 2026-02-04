مدارس الوادي الجديد تشارك تصفيات أوائل الطلبة على مستوى الجمهورية

هنأ الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، فريق أوائل الطلبة بمدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات بالخارجة، بالحصول على المركز الأول على مستوى المديرية فى مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الثانوية، والمنافسة بتصفيات الجمهورية.

وأضاف الدكتور سامى، أنه ولأول مرة يشارك طلاب الشهادة الثانوية من مدارس اللغات تصفيات الجمهورية بالمسابقة، متمنيا للجميع التمثيل المشرف .

وأشار الدكتور سامى إلى أن المسابقة تعد فرصة ذهبية لصقل مهارات الطلاب وتنمية مداركهم إلى جانب المنافسة الشريفة، وترسيخ قيم الولاء والانتماء للوطن.

جاء ذلك بالتنسيق والتعاون مع التعليم العام -التعليم الثانوى -العلاقات العامة - اللغات

وتعد مسابقة «أوائل الطلبة» من أبرز الأنشطة التعليمية التي تنظمها وزارة التربية والتعليم سنويًا، بهدف اكتشاف الطلاب المتميزين علميًا وثقافيًا، وتنمية روح التنافس الإيجابي بينهم، إلى جانب ترسيخ قيم الانتماء والولاء الوطني.

وتشارك في المسابقة مدارس التعليم الثانوي على مستوى الإدارات التعليمية، وصولًا إلى التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، وفق معايير دقيقة تعتمد على التحصيل الدراسي والقدرات الذهنية والعمل الجماعي.

وتأتي مشاركة مدرسة نجيب محفوظ الثانوية للبنات بالخارجة في تصفيات الجمهورية تتويجًا لجهود متواصلة بذلتها المدرسة وهيئة التدريس والطالبات، خاصة مع تحقيق المركز الأول على مستوى مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد.

وتمثل هذه المشاركة إنجازًا لافتًا، لكونها المرة الأولى التي يشارك فيها فريق من مدارس اللغات بالمرحلة الثانوية في التصفيات الجمهورية، ما يعكس التطور الملحوظ في مستوى طلاب مدارس اللغات بالمحافظة، وحرص المديرية على دعم الأنشطة التعليمية التي تسهم في بناء شخصية الطالب المتكاملة علميًا وثقافيًا.

وتؤكد هذه المشاركة حرص مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد على دعم المتميزين، وتشجيع الابتكار والتفوق العلمي، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على المنافسة على المستوى القومي.