فرص عمل بالأردن في مجال المقاولات الإنشائية..رابط التقديم

أعلنت وزارة العمل عن توافر فرص عمل للمصريين للعمل بالمملكة الأردنية الهاشمية، في ضوء الاتفاق بين الجانبين المصري والأردني على تسهيل إجراءات التشغيل ومكافحة ظاهرة السمسرة.

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن الفرص المتاحة لدى مؤسسة نقوش وزخارف للمقاولات الإنشائية، وتشمل عدد 5 عمال حفر، وفقاً للشروط والامتيازات التالية:..الراتب: يتراوح من 270 إلى 450 ديناراً أردنياً شهرياً..الخبرة: خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الحفر للبنية التحتية من مياه وصرف صحي..السن: من 18 إلى 45 عاماً...وأكدت أن التقديم يتم إلكترونياً فقط، وطبقاً للشروط المعلنة، من خلال الرابط التالي:

🔗 رابط التقديم:

https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index.



وشددت الوزارة في بيان لها على ضرورة تحري الدقة والالتزام بالشروط المعلنة، وعدم التعامل مع أي وسطاء أو سماسرة، مؤكدة استمرار جهودها في توفير فرص عمل حقيقية وآمنة للشباب المصري بالخارج، بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة.