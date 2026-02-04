ثقافة الغربية تحيي ذكرى رحيل أم كلثوم

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، باقة منوعة من الفعاليات والأنشطة بمحافظة الغربية، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة، للاحتفاء بسيدة الغناء العربي أم كلثوم، تزامنا مع ذكرى وفاتها.

توجيهات محافظ الغربية

في السياق، عقد قصر ثقافة غزل المحلة محاضرة بعنوان "أم كلثوم صوت مصر"، تناول خلالها الصحفي محمد عبد العظيم، رحلة سيدة الغناء العربي في عالم الفن، موضحا بأنها استطاعت بكل عبقرية أن تصل لكل بيت رغم صعوبة القصائد التي تغنت بها، لافتا إلى أنها لكنها نجحت بشكل كبير في الحفاظ على مفردات اللغة العربية.

كما استعرض أهم المحطات الفنية في حياة كوكب الشرق، والتي استمرت نحو ال 50 عاما، قدمت خلالهم العديد من الأغاني، مثل انت عمري، فات الميعاد، الأطلال، مصر تتحدث عن نفسها، وذلك بالتعاون مع كبار الملحنين، أمثال الموسيقار محمد عبد الوهاب، بليغ حمدي، رياض السنباطي، ومن الشعراء، إبراهيم ناجي، وأحمد شوقي.



وضمن الفعاليات الفنية للاحتفال بإجازة نصف العام الدراسي، توافد العديد من الأطفال إلى مكتبة شرشابة الثقافية، وبيت ثقافة قطور، وقصر ثقافة الطفل، وبيت ثقافة زفتى، ومكتبة قرية الأطفال، وبيت ثقافة كفر الزيات، وذلك للمشاركة في عدد من ورش الحكي، والورش الفنية، ومعارض الفن التشكيلي.

كوكب الشرق

كما شهد قصر ثقافة طنطا تنظيم مجموعة من الفعاليات الثقافية والتوعوية، التي نظمها فرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين، وبإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بإدارة محمد حمدي، ضمن مبادرة "ابني ابنك صح"، حيث ناقشت د. راندا الديب، أستاذ أصول تربية الطفل بجامعة طنطا، الفرق بين الرعاية والتربية، لافتة إلى أن رعاية الطفل هي تلبية متطلباته المعيشية من المأكل والمشرب والمسكن، بينما رعاية الطفل هي الاهتمام ببناء شخصيته، وغرس القيم، وتنمية السلوكيات.