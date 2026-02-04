قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد عبد القادر يعلن الرحيل عن الأهلي برسالة مؤثرة
موقع «صدى البلد» ينعى والدة الزميل أحمد شوشة
توروب يمنح لاعبي الأهلي راحة اليوم من التدريبات
واشنطن توافق على نقل محادثاتها مع إيران من تركيا إلى سلطنة عمان
ترامب يتخذ قرارا هاما بشأن أفريقيا
المجلس الرئاسي الليبي: نؤكد ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب قيادته
تسليم جثـ.مان سيف الإسلام القذافي إلى قبيلته.. والدفن بسرت
رئيس النواب يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على 4 اتفاقيات دولية
الصحة تغلق 15 مركزًا غير مرخص لعلاج الإدمان بالجيزة والشرقية لمخالفات جسيمة
السفير الألماني بالقاهرة.. "بعد اذن القطة عندي ميعاد مهم"
هداف الدوري.. تعرف علي أرقام تريزيجيه مع الأهلي حتى الآن
غارات إسرائيلية مروعة.. 20 شهيدا في غزة.. واستئناف عبور المشاة في رفح بعد توقف قصير
أخبار البلد

لإعادة الانضباط داخل المدارس.. نقابة المعلمين تطلق مبادرة أخلاقنا شعارنا

خلف الزناتي نقيب المعلمين
خلف الزناتي نقيب المعلمين
الديب أبوعلي

أعلنت نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، إطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان: (أخلاقنا شعارنا).

وذلك في إطار دورها الوطني والمجتمعي لدعم العملية التعليمية، وترسيخ منظومة القيم الأخلاقية داخل المدارس، انطلاقًا من إيمانها الراسخ بأن المعلم هو المحور الأساسي في بناء شخصية الطالب المتكاملة، وأن التربية الأخلاقية لا تنفصل عن التحصيل العلمي.

وأوضحت النقابة، في بيان صحفي، أن مبادرة (أخلاقنا شعارنا) تضع المعلم في قلب المبادرة ومحورها الأساسي، باعتباره القدوة التربوية الأولى وصانع التأثير الحقيقي في سلوكيات الطلاب داخل المدرسة.

وتشمل المبادرة عقد ندوات لتدريب المعلمين وتأهيلهم على أحدث الأساليب التربوية الإيجابية في غرس القيم الأخلاقية، وتعليم الطلاب السلوكيات السليمة من خلال الممارسة اليومية والتفاعل الإنساني، بما يعزز من دور المعلم كقائد تربوي قادر على توجيه الطلاب نحو الانضباط الذاتي، واحترام الآخر، وتحمل المسؤولية، وتحويل القيم الأخلاقية من شعارات نظرية إلى سلوك عملي راسخ داخل المجتمع المدرسي.

وأكدت النقابة، أن المبادرة تأتي استجابة للتحديات السلوكية التي يشهدها المجتمع المدرسي، وحرصًا على إيجاد بيئة تعليمية آمنة ومحفزة، تقوم على الاحترام المتبادل والانضباط الذاتي، بما ينعكس إيجابيًا على الاستقرار النفسي والسلوكي للطلاب، ويسهم في تحسين المناخ التعليمي داخل المدارس.

المعلمين تطلق مبادرة أخلاقنا شعارنا 

وأوضحت النقابة أن مبادرة (أخلاقنا شعارنا) تستهدف تدريب المعلمين على ترسيخ القيم الأخلاقية الإيجابية لدى الطلاب، وعلى رأسها الاحترام، والأمانة، والتعاون، وتحمل المسؤولية، إلى جانب نبذ السلوكيات السلبية، وتعزيز الانضباط الذاتي، وبناء بيئة مدرسية آمنة يسودها الحوار وقبول الآخر.

وأضاف البيان، أن المبادرة تسعى كذلك إلى تنمية مهارات التواصل الإيجابي، بين المعلم والطالب، بما يعزز من قدرة الطلاب على التفاعل الإيجابي داخل المدرسة وخارجها، ويُسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على تحمل مسؤولياته المجتمعية.

وأكدت النقابة على تفعيل دور المعلم القدوة في السلوك والتعامل، باعتباره النموذج الأول الذي يقتدي به الطالب، إلى جانب تكريم صاحب السلوك الإيجابي من خلال مبادرات يطلقها المعلم داخل الفصل مثل (الطالب المثالي) و(الفصل المنضبط)، مع إجراء متابعة وتقييم دوري لقياس الأثر السلوكي للمبادرة.

وأوضح خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن الاستراتيجية العامة للمبادرة ترتكز على خمسة محاور رئيسية، هي: التوعية بنشر الثقافة الأخلاقية بأساليب مبتكرة، والقدوة من خلال التزام جميع المعلمين بالسلوك الإيجابي، والمشاركة بإشراك الطلاب في التخطيط والتنفيذ، والتحفيز عبر المكافآت التربوية، والاستمرارية بدمج القيم الأخلاقية في الأنشطة اليومية.

وأضاف نقيب المعلمين، أن المبادرة حددت مجموعة من المبادئ العامة المنظمة يركز عليها المعلم تمثل ميثاق شرف أخلاقى للتعامل داخل المجتمع المدرسي تشمل، الاحترام المتبادل، والعدالة والمساواة، والمسؤولية الجماعية، والحوار وقبول الآخر، والانضباط دون عنف، إلى جانب ضوابط واضحة، في مقدمتها الالتزام باللوائح المدرسية، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب التربوي دون إساءة، واحترام خصوصية الطلاب، وعدم التمييز بينهم، وتعزيز التعاون المستمر بين المدرسة والأسرة.

واختتم نقيب المعلمين بالتأكيد على أنه من المنتظر أن تسهم مبادرة (أخلاقنا شعارنا) في خفض السلوكيات السلبية داخل المدارس، وتحسين المناخ المدرسي، وزيادة شعور الطلاب بالأمان والانتماء، بما يؤدي إلى إعداد طلاب يتمتعون بسلوك إيجابي وقيم راسخة، قادرين على الإسهام في بناء المجتمع المصري.

نقابة المعلمين النقابة العامة للمهن التعليمية النقابة العامة للعاملين خلف الزناتي نقيب المعلمين مبادرة أخلاقنا شعارنا المعلمين تطلق مبادرة أخلاقنا شعارنا المدارس المصرية المدارس

