قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من العلمين إلى الأسواق العالمية.. تعاون مصري-تركي يستهدف 3 مليارات مستهلك
بعد قرار عودته رسميًا.. كل ما تريد معرفته عن نظام التعليم المدمج
أسعار آيفون 17 بعد التخفيض في مصر تبدأ من 69 ألف جنيه
خالد البلشي: التغيير الوزاري يجب أن يشمل السياسات وليس الوجوه فقط
نقيب الصحفيين: الهيئات الإعلامية تحتاج إلى تعديل القوانين الحاكمة
السفير التركي بالقاهرة: زيارة أردوغان لمصر فتحت القلوب.. والعلاقات بين البلدين تشهد تطورًا غير مسبوق
رجعوا للزملاء حقوقهم.. خالد أبو بكر: الصحافة ضمير الأمة
«الكذب» العقوبة الأكبر.. خالد البلشي: الصحفي مسئول عن التحقّق من مصادره بدقة | فيديو
السيطرة على حريق شب بمخزن أحذية في شبين القناطر بالقليوبية
منتج مسلسل روح OFF: مشاركة البلوجر في العمل اعتمدت على الموهبة لا الإغراء
بقيمة 90 جنيها.. تراجع سعر الذهب في مصر نهاية اليوم
لماذا ارتفعت أسعار الدواجن قبل شهر رمضان؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

كيف تعرف أنك تعاني من نقص فيتامين د ؟.. 10 أعراض فورية

أعراض نقص فيتامين د
أعراض نقص فيتامين د
رشا عوني

يعاني نسبة كبيرة من المواطنين من نقص فيتامين د الذي يعد أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم والعظام بشكل خاص، ويجرب البعض تحليل فيتامين د لتحديد النسبة وبدء علاج فيتامين د سواء بالحقن أو الحبوب .

وبحسب موقع هيلث لاين الطبي، يُعدّ نقص فيتامين د مشكلة صحية عالمية، حيث يعاني ما يقارب 1 مليار شخص في العالم من نقص فيتامين د. بالإضافة إلى معاناة ما يقارب 50% من سكان العالم من عدم وجود كمية كافية من فيتامين د في الجسم .

ما هي أخطر أعراض نقص فيتامين د في الجسم؟ | علاجك الطبية

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين د


هناك بعض الأشخاص المعرضين أكثر من غيرهم للمعاناة من نقص فيتامين د، ومنهم: 

-الرضع.
-كبار السن.
-المدخنين.
-الحامل والمرضع.
-الأشخاص ذوي البشرة الداكنة.
-الأشخاص المصابون ببعض الأمراض، مثل: اضطرابات الغدة الدرقية، والساركويد أو السل، وبعض أنواع الليمفوما.

ماذا يفعل نقص فيتامين د بالجسم؟

يؤدي نقص فيتامين د بشكل شائع إلى التعب والإرهاق المستمر، آلام العظام والمفاصل (خاصة أسفل الظهر)، ضعف العضلات، وتساقط الشعر. كما يسبب نقصاً في المناعة، مما يزيد من الإصابة بالعدوى، بالإضافة إلى تقلبات مزاجية، اكتئاب، وضعف التئام الجروح. 

هل نقص فيتامين د يسبب صداع ودوخة؟

نعم، حيث يؤثر على الأعصاب ويرتبط بانخفاض مستوى المغنيسيوم الضروري لوظائف الجهاز العصبي.


أعراض نقص فيتامين د .. إحداها تنبهك عند الاستيقاظ من النوم

كيف تعرف أنك تعاني من نقص فيتامين د؟

 

إليك أعراض نقص فيتامين د بالجسم : 


-ضعف المناعة: مما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، مثل: (الزكام والإنفلونزا).
-بطء شفاء الجروح: سواء كانت إصابات، أو بعد العمليات الجراحية.
-ضعف الأسنان: عادةً ما يكون ملحوظًا خاصة عند الأطفال.
-انخفاض القدرة الجنسية: مما قد يؤثر على الحياة الشخصية.
-الإرهاق المستمر: شعور دائم بالتعب والتراخي.
-تقلبات مزاجية: قد تصل في بعض الأحيان إلى الاكتئاب.
-زيادة القلق والتوتر: قد يشعر الشخص بشدة من التوتر والقلق المستمر.
-الخمول والنوم الزائد: نقص في الطاقة والرغبة في النوم لفترات طويلة.
-تساقط الشعر: ملاحظة زيادة ملحوظة في تساقط الشعر.
-صعوبة في خسارة الوزن: أو زيادة وزن غير مبررة.
-آلام في العضلات: قد يُصاحبه شعور بالارتجاف.
-ألم في العظام والمفاصل: خاصة في منطقة الظهر.
-ضعف العظام: مما يزيد من خطر الإصابة بالكسور، أو هشاشة العظام.

كيف يهدد نقص فيتامين «د» صحتك؟ علامات تحذيرية | مجلة الجوهرة

كيف أعرف أن لدي نقص في فيتامين د بدون تحليل؟

عند ظهور بعض اعراض نقص فيتامين د مثل: الأعراض الجسدية والنفسية والتعب العام وآلام في العظام والعضلات.

 أعراض فيتامين د الشديدة عند النساء

توجد العديد من اعراض نقص فيتامين د الشديد عند النساء مثل: التعب الشديد والإرهاق 

وآلام العظام والعضلات وهشاشة العظام وضعف المناعة،

 والتأثير على الحالة المزاجية مثل الاكتئاب وسقوط الشعر، 

وتكون هذه الأعراض بكثرة عند النساء البدينات نظرًا لتخزين فيتامين د في الأنسجة الدهنية وعدم استفادة باقي الجسم.

ما الذي يرفع فيتامين د بسرعة؟

-الأسماك الدهنية: مثل: (السلمون والماكريل والتونة و ثعبان البحر)
-سمك التونة والسردين المُعلب.
-اللحوم الحمراء: مثل: (كبدة البقر).
-الحليب المدعم: مثل: (حليب الصويا، والأرز، حليب البقر).
-عصير البرتقال.
-الحبوب المدعمة: مثل: (الشوفان).
-صفار البيض.

أعراض نقص فيتامين د الشديد عند النساء وطرق علاجه - منصة شفاء

أسباب نقص فيتامين د

  1. عدم التعرض لأشعة الشمس
  2. عدم الحصول على فيتامين د من الطعام
  3. سوء امتصاص الأمعاء لفيتامين د
  4. الإصابة بأمراض الكلى والكبد
  5. السمنة أيضاً من أسباب نقص فيتامين د
  6. تناول بعض الأدوية التي تؤثر على نسبة فيتامين د في الجسم، ومنها
  • الفينوباربيتال ( Phenobarbital).
  • الريفامبين (Rifampin).
  • الكاربامازيبين (Carbamazepine).
  • الديكساميثازون (Dexamethasone).
  • نيفيديبين (Nifedipine).
  • أدوية الفطريات مثل: الكلوتريمازول.
  • السبيرونولاكتون (Spironolactone).
  • الكوليسترامين (Cholestyramine).
  • أدوية علاج الإيدز.

تحليل فيتامين د الطبيعية

يتم قياس نسبة فيتامين د في الجسم ، بواسطة اختبار يسمى “25-هيدروكسي فيتامين د” (25-Hydroxyvitamin D)، وتظهر نتيجته من بوحدتين هما: (نانومول/لتر)، أو (نانوجرام/مل)، ولا يوجد فرق كبير بين مستويات هذا الفيتامين عند الرجال او عند النساء، وفيما يلي سوف نتعرف على المستويات الطبيعية:

  • النسبة الطبيعية: 50 نانومول/لتر أو 20 نانوغرام/مل أو أعلى.
  • النسبة المنخفضة: 30 نانومول/لتر أو 12 نانوغرام/مل أو أقل.
  • النسبة المرتفعة: 125 نانومول/لتر أو 50 نانوغرام/مل أو أكثر.



هل تحليل فيتامين د يحتاج إلى الصيام؟

(لا) يحتاج هذا التحليل الامتناع عن الصيام لساعات طويلة قبل إجراؤه، كما أن لا يوجد أي شروط يجب الالتزام به قبل إجرائه.

اعراض نقص فيتامين د فوائد فيتامين د علاج فيتامين د علامات نقص فيتامين د تحليل فيتامين د

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب عيار 21

بعد تراجعه 800 جنيه| كم سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر؟

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. استعلم الآن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

كسوة الكعبة

الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين

الفتاة

أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية

حرارة الصيف في قلب الشتاء.. هل يتكرر سيناريو فبراير 2019 غدًا؟

درجات حرارة غير مسبوقة في قلب الشتاء.. هل يتكرر سيناريو فبراير 2019؟

متهم

خيانة في "بيت مهجور".. حين تحولت "القطة" إلى فخ لافتراس براءة صغيرين على يد ابن عمهما بأسيوط

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي ونظيره التركي

الرئيس السيسي وقرينته يودعان الرئيس التركي وقرينته في ختام زيارته لمصر.. فيديو

جولة قرينة الرئيس داخل المتحف المصري الكبير

قرينة رئيس الجمهورية : سعدت بمرافقة حرم الرئيس التركي داخل أروقة المتحف المصري الكبير

زيارة الرئيس التركي

أحزاب: زيارة الرئيس التركي للقاهرة نقطة تحول استراتيجية في مسار العلاقات.. والتقارب مع أنقرة عنصر توازن ضروري

بالصور

خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار

خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار
خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار
خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار

من الإفطار للسحور.. خطة كاملة لإنقاص الوزن فى شهر رمضان

من الافطار للسحور.. خطة كاملة لانقاص الوزن فى شهر رمضان
من الافطار للسحور.. خطة كاملة لانقاص الوزن فى شهر رمضان
من الافطار للسحور.. خطة كاملة لانقاص الوزن فى شهر رمضان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟

بتزيد في الشتا.. طريقة علاج التهابات اللثة

علاج الام اللثة
علاج الام اللثة
علاج الام اللثة

فيديو

ياسر جلال ورضوى الشربيني

ياسر جلال يكشف عن مشروع جديد مع رضوى الشربيني | اعرف الحكاية

المتهمين

القبض على شخصين تعديا على سيدتين بعصا خشبية بأسوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد