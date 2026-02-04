كيف تعرف أنك تعاني من نقص فيتامين د ؟.. 10 أعراض فورية

يعاني نسبة كبيرة من المواطنين من نقص فيتامين د الذي يعد أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم والعظام بشكل خاص، ويجرب البعض تحليل فيتامين د لتحديد النسبة وبدء علاج فيتامين د سواء بالحقن أو الحبوب .

وبحسب موقع هيلث لاين الطبي، يُعدّ نقص فيتامين د مشكلة صحية عالمية، حيث يعاني ما يقارب 1 مليار شخص في العالم من نقص فيتامين د. بالإضافة إلى معاناة ما يقارب 50% من سكان العالم من عدم وجود كمية كافية من فيتامين د في الجسم .

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بنقص فيتامين د



هناك بعض الأشخاص المعرضين أكثر من غيرهم للمعاناة من نقص فيتامين د، ومنهم:

-الرضع.

-كبار السن.

-المدخنين.

-الحامل والمرضع.

-الأشخاص ذوي البشرة الداكنة.

-الأشخاص المصابون ببعض الأمراض، مثل: اضطرابات الغدة الدرقية، والساركويد أو السل، وبعض أنواع الليمفوما.

ماذا يفعل نقص فيتامين د بالجسم؟

يؤدي نقص فيتامين د بشكل شائع إلى التعب والإرهاق المستمر، آلام العظام والمفاصل (خاصة أسفل الظهر)، ضعف العضلات، وتساقط الشعر. كما يسبب نقصاً في المناعة، مما يزيد من الإصابة بالعدوى، بالإضافة إلى تقلبات مزاجية، اكتئاب، وضعف التئام الجروح.

هل نقص فيتامين د يسبب صداع ودوخة؟

نعم، حيث يؤثر على الأعصاب ويرتبط بانخفاض مستوى المغنيسيوم الضروري لوظائف الجهاز العصبي.





كيف تعرف أنك تعاني من نقص فيتامين د؟

إليك أعراض نقص فيتامين د بالجسم :



-ضعف المناعة: مما يجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، مثل: (الزكام والإنفلونزا).

-بطء شفاء الجروح: سواء كانت إصابات، أو بعد العمليات الجراحية.

-ضعف الأسنان: عادةً ما يكون ملحوظًا خاصة عند الأطفال.

-انخفاض القدرة الجنسية: مما قد يؤثر على الحياة الشخصية.

-الإرهاق المستمر: شعور دائم بالتعب والتراخي.

-تقلبات مزاجية: قد تصل في بعض الأحيان إلى الاكتئاب.

-زيادة القلق والتوتر: قد يشعر الشخص بشدة من التوتر والقلق المستمر.

-الخمول والنوم الزائد: نقص في الطاقة والرغبة في النوم لفترات طويلة.

-تساقط الشعر: ملاحظة زيادة ملحوظة في تساقط الشعر.

-صعوبة في خسارة الوزن: أو زيادة وزن غير مبررة.

-آلام في العضلات: قد يُصاحبه شعور بالارتجاف.

-ألم في العظام والمفاصل: خاصة في منطقة الظهر.

-ضعف العظام: مما يزيد من خطر الإصابة بالكسور، أو هشاشة العظام.

كيف أعرف أن لدي نقص في فيتامين د بدون تحليل؟

عند ظهور بعض اعراض نقص فيتامين د مثل: الأعراض الجسدية والنفسية والتعب العام وآلام في العظام والعضلات.

أعراض فيتامين د الشديدة عند النساء

توجد العديد من اعراض نقص فيتامين د الشديد عند النساء مثل: التعب الشديد والإرهاق

وآلام العظام والعضلات وهشاشة العظام وضعف المناعة،

والتأثير على الحالة المزاجية مثل الاكتئاب وسقوط الشعر،

وتكون هذه الأعراض بكثرة عند النساء البدينات نظرًا لتخزين فيتامين د في الأنسجة الدهنية وعدم استفادة باقي الجسم.

ما الذي يرفع فيتامين د بسرعة؟

-الأسماك الدهنية: مثل: (السلمون والماكريل والتونة و ثعبان البحر)

-سمك التونة والسردين المُعلب.

-اللحوم الحمراء: مثل: (كبدة البقر).

-الحليب المدعم: مثل: (حليب الصويا، والأرز، حليب البقر).

-عصير البرتقال.

-الحبوب المدعمة: مثل: (الشوفان).

-صفار البيض.

أسباب نقص فيتامين د

عدم التعرض لأشعة الشمس عدم الحصول على فيتامين د من الطعام سوء امتصاص الأمعاء لفيتامين د الإصابة بأمراض الكلى والكبد السمنة أيضاً من أسباب نقص فيتامين د تناول بعض الأدوية التي تؤثر على نسبة فيتامين د في الجسم، ومنها

الفينوباربيتال ( Phenobarbital).

الريفامبين (Rifampin).

الكاربامازيبين (Carbamazepine).

الديكساميثازون (Dexamethasone).

نيفيديبين (Nifedipine).

أدوية الفطريات مثل: الكلوتريمازول.

السبيرونولاكتون (Spironolactone).

الكوليسترامين (Cholestyramine).

أدوية علاج الإيدز.

تحليل فيتامين د الطبيعية

يتم قياس نسبة فيتامين د في الجسم ، بواسطة اختبار يسمى “25-هيدروكسي فيتامين د” (25-Hydroxyvitamin D)، وتظهر نتيجته من بوحدتين هما: (نانومول/لتر)، أو (نانوجرام/مل)، ولا يوجد فرق كبير بين مستويات هذا الفيتامين عند الرجال او عند النساء، وفيما يلي سوف نتعرف على المستويات الطبيعية:

النسبة الطبيعية: 50 نانومول/لتر أو 20 نانوغرام/مل أو أعلى.

النسبة المنخفضة: 30 نانومول/لتر أو 12 نانوغرام/مل أو أقل.

النسبة المرتفعة: 125 نانومول/لتر أو 50 نانوغرام/مل أو أكثر.





هل تحليل فيتامين د يحتاج إلى الصيام؟

(لا) يحتاج هذا التحليل الامتناع عن الصيام لساعات طويلة قبل إجراؤه، كما أن لا يوجد أي شروط يجب الالتزام به قبل إجرائه.