توجيه عاجل من رئيس جامعة القاهرة الأهلية يخص نتيجة الفصل الدراسي الأول
جميع الأنواع والأحجام.. أسعار فوانيس رمضان 2026 في مصر
عقوبات أمريكية ضد إيران تستهدف 9 سفن من أسطول الظل
قائمة ريال مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني
محمد صبحي في المستشفى للمرة الثانية.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان
شوبير يشوق متابعيه لـ حلقة الناظر.. اليوم
تعرض لأزمة قلبية.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للشيخ مصطفى العدوي
الدردير: الأهلي والله يا جماعة فرقة جبارة وهتكسب افريقيا من بدري كمان
متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل
كرة القدم النسائية| الأهلي يهزم البنك الأهلي بـ 4 أهداف في الدوري
سلامة داود: “إمام الإنسانية” قراءة عميقة في البعد الإنساني لـ شيخ الأزهر
توك شو

سر المناعة القوية في الشتا ء.. فيتامين د يتفوق على سي

فيتامين د
فيتامين د
محمد البدوي

تزداد معدلات الإصابة بنزلات البرد وعدوى الجهاز التنفسي بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة خلال فصل الشتاء، ما يدفع الكثيرين للبحث عن وسائل فعالة لتعزيز جهاز المناعة

دعم صحة الجسم

وبين النصائح الغذائية والمكملات الشائعة، يبرز فيتامين «د» كعنصر أساسي لا غنى عنه لدعم صحة الجسم خلال هذا الفصل، فقلة التعرض لأشعة الشمس في الشتاء تؤدي إلى انخفاض مستوياته لدى عدد كبير من الأشخاص، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على المناعة العامة.

 الدور الحيوي لفيتامين د

 وفي هذا السياق، يسلط خبراء الصحة الضوء على الدور الحيوي لفيتامين «د» في تقوية المناعة والوقاية من الأمراض الموسمية.

المناعة خلال فصل الشتاء

من جانبها؛ أكدت الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة والتغذية بجامعة القاهرة، أن فيتامين «د» يلعب دوراً محورياً في دعم جهاز المناعة خلال فصل الشتاء، مشددة على أنه لا يقل أهمية عن فيتامين «سي» الشائع استخدامه للوقاية من نزلات البرد والإنفلونزا.

 خطر دخول المستشفى

وأوضحت عبد الوهاب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن أبحاثاً ودراسات حديثة كشفت أن الحصول على مستويات كافية من فيتامين «د» يقلل خطر دخول المستشفى بسبب عدوى الجهاز التنفسي بنسبة تصل إلى 33%، مقارنة بالأشخاص الذين يعانون من نقص حاد في هذا الفيتامين.

مستويات الكالسيوم والفوسفات

وأضافت أن فيتامين «د» يُعد المكمل الغذائي الوحيد الذي توصي به هيئة الخدمات الصحية البريطانية خلال أشهر الشتاء، نظراً لاعتماد الجسم الأساسي عليه من أشعة الشمس، والتي يقل التعرض لها في هذا الوقت من العام. كما أشارت إلى دوره الحيوي في تنظيم مستويات الكالسيوم والفوسفات، ما ينعكس إيجاباً على صحة العظام والعضلات.

خصائص مضادة للفيروسات

وأكدت أن فيتامين «د» يتمتع بخصائص مضادة للفيروسات، تساعد الجسم على تعزيز قدرته الدفاعية ومقاومة العديد من أنواع العدوى، خاصة في مواسم انتشار الأمراض.

صحة الجلد والعينين 

وفي ختام حديثها، أوضحت الدكتورة نهلة عبد الوهاب أن فيتامين «د» رغم تصنيفه كفيتامين، إلا أنه يعمل أحياناً كهرمون داخل الجسم، لما له من تأثيرات واسعة تشمل صحة الجلد والعينين والجهاز المناعي والعظام، إلى جانب دوره في دعم المناعة النفسية وتحسين الحالة المزاجية ومستويات النشاط والطاقة، خاصة عند التعرض المنتظم لأشعة الشمس.

