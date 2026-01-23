قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد جديد لمواجهة الزمالك وبتروجيت فى دوري السلة
أسعار الأرز والسكر والزيت في السلع التموينية لشهر فبراير 2026
حكم صلاة الجمعة في مكان يفرض رسوما للدخول فيه.. الإفتاء تجيب
وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة صاني SANY الصينية التعاون فى تصنيع توربينات الرياح
بريطانيا تنشر طائرات مقاتلة من طراز تايفون في قطر
الرئيس السيسي يضع خارطة طريق «الجمهورية الجديدة» بتكليفات اقتصادية ورسائل حاسمة لتحصين الوعي ضد التطرف
جناح الأزهر بمعرض الكتاب يعرض مخطوطا نادرا يؤكد ريادة المسلمين في علم الفلك
أوكرانيا: ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الروسية إلى 14 قتيلا وعشرات المصابين
القصة الكاملة لـ مصرع أم ونجلها بسبب الإسكوتر الكهربائي في الإسماعيلية
توفير مواصلات وطعام وشراب.. الأوقاف تستعد لإحياء شهر رمضان في مسجد مصر
وزير الري: الحفاظ على الأشجار بجانبي الترع وحظر قطعها
لغير الموظفين .. ازاي تعمل اشتراك مترو | الخطوات والأوراق المطلوبة
أخبار البلد

الصحة تبحث مع سفارة بريطانيا التوسع في الاستثمار الصحي وتطوير المنشآت الطبية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبدالصمد ماهر

كلف الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، الدكتور شريف مصطفى مساعده للمشروعات القومية، بعقد اجتماع مع مسؤولي سفارة بريطانيا بمصر، لبحث تعزيز التعاون في تطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية، تبادل الخبرات، والاستثمار في مجالات الرعاية الصحية، مع تحديد آليات التطبيق الناجحة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع ركز على فرص الاستثمار في القطاع الصحي، ونماذج الشراكة مع القطاع الخاص، مع استعراض تجارب التمويل في الرعاية الصحية والبنية التحتية، إلى جانب مناقشة تقديم حلول صحية عالية الجودة تشمل الدعم للمشروعات، توفير الخدمات والمستلزمات الطبية، الأعمال الإنشائية، التكنولوجيا، والاستشارات الفنية والدراسات.

وأضاف أن مساعد الوزير استعرض جهود الوزارة في تطوير منظومة الرعاية الصحية، وأهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق نظام مستدام يجمع بين جودة الخدمة وكفاءة الإنفاق، مع التركيز على مشروعات البنية التحتية كفرص استثمارية واعدة في مراحل التنفيذ، التشغيل، والصيانة عبر محافظات الجمهورية.

 جهود الوزارة في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل

وأشار «عبدالغفار» إلى استعراض جهود الوزارة في تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل بمراحله المختلفة، الذي يُحدث نقلة نوعية في الرعاية الصحية، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار في المستشفيات، المراكز الطبية المتخصصة، والخدمات التشخيصية، العلاجية، والتأهيلية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للأشعة، والدكتورة شيماء إمام مدير عام الإدارة العامة لاقتصاديات الصحة ودعم الاستثمار، ومن الجانب البريطاني: تشارلي جارنيت الملحق التجاري، ومحمد سعد المدير الإقليمي لمؤسسة تمويل الصادرات البريطانية، ومنى بدوي مستشار تجاري أول، إلى جانب مستثمرين وممثلي كبرى الشركات العاملة في مصر.

رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة الصحة سفارة بريطانيا الاستثمار الصحي تطوير البنية التحتية

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
ندوة تثقيفية
ازالة تعدي
ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

