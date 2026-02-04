وتين.. أول مولود في مستشفى طوخ المركزي منذ بدء التشغيل التجريبي

شهدت مستشفى طوخ المركزي حدثًا طبيًا وإنسانيًا بارزًا بتسجيل أول حالة ولادة ناجحة منذ بدء التشغيل التجريبي للمستشفى.



وجاءت الولادة الطبيعية للطفل “وتين” لتكون بمثابة أول نبضة حياة داخل المستشفى، في خطوة تعكس جاهزيته الكاملة لاستقبال المرضى، وكفاءة وفاعلية قسم النساء والتوليد، وقدرته على تقديم خدمات طبية متميزة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة.

الرعاية الصحية

وأوضح الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن فريقًا طبيًا متخصصًا من أطباء النساء والتوليد وهيئة التمريض بالمستشفى نجح في إجراء عملية الولادة بنجاح تام، مع توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للأم والمولود، مؤكدًا أن حالتهما الصحية مستقرة وجيدة.

ويُعد هذا الحدث إنجازًا مهمًا يضاف إلى سلسلة الجهود المبذولة لتطوير المنظومة الصحية بمحافظة القليوبية، ودليلًا عمليًا على كفاءة البنية التحتية الطبية والتجهيزات الحديثة التي يتمتع بها مستشفى طوخ المركزي، بما يؤهله للقيام بدوره الحيوي في خدمة أهالي مركز ومدينة طوخ والمناطق المحيطة بها.

وأكد وكيل الوزارة أن المستشفى يواصل العمل بكامل طاقته لتقديم خدمات طبية متكاملة ومتطورة للمواطنين، مشيدًا بجهود الأطقم الطبية والإدارية التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز منذ الأيام الأولى للتشغيل.

كما تقدمت إدارة المستشفى بخالص التهاني لأسرة المولود “وتين”، مؤكدة استمرار العمل على تطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءة الأداء، بما يضمن تقديم رعاية طبية متميزة تلبي احتياجات المواطنين.

ويأتي هذا الإنجاز ليؤكد أن مستشفى طوخ المركزي قد بدأ فعليًا في أداء رسالته الإنسانية والطبية، ليكون إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية بمحافظة القليوبية، وخطوة جديدة نحو مستقبل صحي أفضل لأبناء المحافظة.