تعليم دمياط يحصد مراكز جمهورية متقدمة في مسابقات التنمية المستدامة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بدمياط عن تحقيق نتائج متميزة وحصد مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقات "التنمية المستدامة" للفصل الدراسي الأول.

​

​من جانبه، توجه ياســر عمــاره، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بأسمى آيات التهاني والتبريكات للطلاب الفائزين ولإدارة التنمية المستدامة، معرباً عن فخره الشديد بهذا التميز الذي يعكس وعي طلاب دمياط بالقضايا البيئية.

وأكد "عمـــاره" أن هذا النجاح هو نتاج جهد جماعي ودعم مستمر للابتكار والبحث العلمي، تماشياً مع رؤية مصر 2030.

​أسفرت النتائج الرسمية للمسابقات التي أشرفت عليها إدارة التنمية المستدامة بقيادة الأستاذة مرفت الخلايلي والأستاذة سميحة الدسوقي عن الآتي:

​أولاً: مسابقة الأبحاث العلمية (على مستوى الجمهورية):

​المركز الثالث: الطالبة جنى تامر زين قورة (مدرسة فارسكور الثانوية التجارية).

​المركز الخامس: الطالبة ملك مجدي عبد المقصود (مدرسة عزبة البرج بنات).

​المركز الثامن: الطالبة رؤى السيد ياقوت (مدرسة بنات الخياطة الابتدائية).

​ثانياً: مسابقة المدرسة الخضراء:

​نجحت مدرسة الشربيني الابتدائية في اقتناص المركز السابع جمهوريًا كأفضل "مدرسة خضراء"، وذلك لتطبيقها المعايير الدولية للتنمية المستدامة وخلق بيئة تعليمية صديقة للبيئة.

​

​وأشاد "وكيل الوزارة" بروح التنافس والاجتهاد التي أظهرها الطلاب والمشاركون، مؤكداً أن الهدف الأسمى هو غرس قيم الحفاظ على الموارد في نفوس النشء.

​"ألف مبروك للفائزين، ودمتم متميزين ومنارة للعلم والإبداع في تعليم دمياط."