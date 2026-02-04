قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عدي الدباغ يتصدر هدافي الدوري بعد ثنائية الزمالك في كهرباء الإسماعيلية بالدوري
إيران والسعودية: التنسيق الإقليمي مهم لوقف تصاعد التوترات بالمنطقة
من العلمين إلى الأسواق العالمية.. تعاون مصري-تركي يستهدف 3 مليارات مستهلك
بعد قرار عودته رسميًا.. كل ما تريد معرفته عن نظام التعليم المدمج
أسعار آيفون 17 بعد التخفيض في مصر تبدأ من 69 ألف جنيه
خالد البلشي: التغيير الوزاري يجب أن يشمل السياسات وليس الوجوه فقط
نقيب الصحفيين: الهيئات الإعلامية تحتاج إلى تعديل القوانين الحاكمة
السفير التركي بالقاهرة: زيارة أردوغان لمصر فتحت القلوب.. والعلاقات بين البلدين تشهد تطورًا غير مسبوق
رجعوا للزملاء حقوقهم.. خالد أبو بكر: الصحافة ضمير الأمة
«الكذب» العقوبة الأكبر.. خالد البلشي: الصحفي مسئول عن التحقّق من مصادره بدقة | فيديو
السيطرة على حريق شب بمخزن أحذية في شبين القناطر بالقليوبية
منتج مسلسل روح OFF: مشاركة البلوجر في العمل اعتمدت على الموهبة لا الإغراء
توك شو

بلال صبري: احترام قوانين النقابة شرط أساسي لإكمال العمل

مسلسل روح OFF
مسلسل روح OFF
محمد البدوي

قال بلال صبري منتج مسلسل روح OFF، إنّ المسلسل واجه توقفًا مؤقتًا نتيجة إجراءات نقابية وإدارية، مشيرًا إلى أن المسلسل يُعرض حاليًا على قناة المحور، وأن جميع التحركات المتعلقة بالظهور التسويقي للفنانين ومن فيهم "البلوجر" تمت وفق القوانين المنظمة للعمل الفني.

 متطلبات النقابة ومعايير العرض

وأوضح صبري أن الهدف من هذه الخطوات هو ضمان التوافق مع متطلبات النقابة ومعايير العرض المسموح بها.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ التعامل مع المنصات الخارجية يتطلب استخدام مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى جمهور أوسع، مؤكدًا أن هذا لا يعني تجاوز اللوائح أو المخالفة لأي تعليمات نقابية.

وتابع أنه لا يسعى لأي استفزاز أو إساءة لأي طرف، وأن أي مخالفة كانت ستتم معالجتها فورًا قبل العرض الرسمي.

كما شدد بلال صبري على أهمية التعاون المستمر مع النقابة لضمان توافق المشاركين مع اللوائح، مشيرًا إلى أن الهدف النهائي هو تقديم عمل فني محترم يلبي توقعات الجمهور ويحقق انتشارًا جيدًا على المنصات الرقمية دون المساس بمعايير المهنة.
 

روح OFF مسلسل روح OFF البلوجر

خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار

من الإفطار للسحور.. خطة كاملة لإنقاص الوزن فى شهر رمضان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟

بتزيد في الشتا.. طريقة علاج التهابات اللثة

