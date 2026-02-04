بلال صبري: احترام قوانين النقابة شرط أساسي لإكمال العمل

قال بلال صبري منتج مسلسل روح OFF، إنّ المسلسل واجه توقفًا مؤقتًا نتيجة إجراءات نقابية وإدارية، مشيرًا إلى أن المسلسل يُعرض حاليًا على قناة المحور، وأن جميع التحركات المتعلقة بالظهور التسويقي للفنانين ومن فيهم "البلوجر" تمت وفق القوانين المنظمة للعمل الفني.

متطلبات النقابة ومعايير العرض

وأوضح صبري أن الهدف من هذه الخطوات هو ضمان التوافق مع متطلبات النقابة ومعايير العرض المسموح بها.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ التعامل مع المنصات الخارجية يتطلب استخدام مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى جمهور أوسع، مؤكدًا أن هذا لا يعني تجاوز اللوائح أو المخالفة لأي تعليمات نقابية.

وتابع أنه لا يسعى لأي استفزاز أو إساءة لأي طرف، وأن أي مخالفة كانت ستتم معالجتها فورًا قبل العرض الرسمي.

كما شدد بلال صبري على أهمية التعاون المستمر مع النقابة لضمان توافق المشاركين مع اللوائح، مشيرًا إلى أن الهدف النهائي هو تقديم عمل فني محترم يلبي توقعات الجمهور ويحقق انتشارًا جيدًا على المنصات الرقمية دون المساس بمعايير المهنة.

