إصابة سيدة وأطفالها الثلاثة إثر انقلاب تروسيكل بالدقهلية

أصيبت سيدة وأطفالها الثلاث ؛ بإصابات متفرقة اثر انقلاب تروسيكل امام قرية ميت جراح بمحافظة الدقهلية.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجده يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل وإصابة أربعة أشخاص أمام قرية ميت جراح.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة كل من بسمة على عبد المنعم 38 عاما وأصيبت بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.



كريم محمد حسين 12 عاما مقيم ميت جراح واصيب بكسر بالقدم اليسرى وكدمات

عمر محمد حسين 12 عاما واصيب بما بعد الارتجاج و نزيف بالمخ فرح محمد حسين 9 عاما وأصيبت بكدمات بالجسم والراس.

تم نقل المصابين الى مستشفى المنصوره الدولي لتلقي العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابه العامة.