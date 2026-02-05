محمد أضا: تاريخ الزمالك يساوي «اللا منطق».. وجمهوره أفضل صفقة للنادي

أثنى الإعلامي محمد طارق أضا على أداء لاعبي الزمالك خاصةً الناشئين في مباراة كهرباء الإسماعيلية، والتي حسمها الفارس الأبيض لمصلحته بخمسة أهداف مقابل هدفين لحساب الجولة الـ17 من الدوري المصري.

وقال محمد أضا، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الزمالك بيقدم لغز كبير محدش عارف إجابته.. رغم الأزمات وإيقاف القيد ومفيش صفقات بل بيخرج لاعيبة من الفريق وبيطلع ناشئين ومعاك مدير فني مؤقت».

وأردف قائلًا: «بالنسبة الزمالك أفضل صفقة للنادي على مر السنين هو جمهوره»، مضيفًا أن لاعبي الزمالك الناشئين هم مستقبل نادي الزمالك.

وتابع قائلًا: «الزمالك بيفوز على كهرباء الإسماعيلية 5-2 ويصل لـ25 هدفًا في الدوري حتى الآن، وهو الآن أقوى هجوم في الدوري».

ومضى قائلًا: «الزمالك اتولد علشان يقدم أفضل شيء في الصعوبات مفيش منطق.. تاريخ الزمالك يساوي جنبه اللا منطق».

وقال أضا أيضًا: «من عجائب الدنيا السبع إن بعد كل صفقات الأهلي وبيراميدز هذا الموسم يأتي سيراميكا كليوباترا في الصدارة والزمالك في الوصافة».

وأشار أضا إلى أن مباراة الزمالك وكهرباء الإسماعيلية من أمتع ماتشات الدوري المصري هذا الموسم، مبديًا احترامه للمستوى الذي قدمه فريق كهرباء الإسماعيلية في المباراة.