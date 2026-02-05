جيل واع وطن أقوى.. قصور الثقافة بالغربية تنظم ندوة لتعزيز الوحدة الوطنية

عقد قصر ثقافة طنطا بمحافظة الغربية، ندوة تثقيفية بعنوان "الوحدة الوطنية"، والتي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة، ضمن مبادرة "جيل واع.. وطن أقوى"، لتعزيز الوعي بالهوية المصرية، وقيم الانتماء الوطني.

بدأت فعاليات المحاضرة بالحديث حول مفهوم الوحدة الوطنية.

تفاصيل الندوة

وأكد سمير مهنا، وكيل وزارة الإعلام الأسبق بالغربية، بأن الوحدة الوطنية ركيزة أساسية لبناء الدولة المصرية، لافتا إلى أنها لم تكن يوما مجرد شعار، بل هي واقع تاريخي متأصل في وجدان الشعب المصري، وأوضح بأن قوة المصريين تكمن في تماسك نسيجه الاجتماعي، وتعايش أبناءه بمختلف انتماءاتهم الدينية والثقافية.



وضمن مبادرة "ابني ابنك صح"، استقبلت مكتبة دار الكتب بطنطا فعاليات الندوة التوعوية للحديث حول الأسس الصحيحة في تربية الأطفال، والتي استعرضت خلالها د. راندا الديب، أستاذ أصول تربية الطفل بجامعة طنطا، محاور المبادرة وهي الحوار البناء، وتقدير المشاعر، والصدق، وأوضحت ضرورة خلق مساحات للأبناء للاستماع لهم للتعبير عن مشاكلهم ومشاعرهم وخفاياهم، مع الحرص على التعامل الجيد معهم، في إطار من الصراحة الواضحة.

تحرك عاجل ثقافي



كما تواصلت الأنشطة الثقافية والفنية للأطفال المنفذة بالمواقع الثقافية بالغربية برئاسة وائل شاهين، وبإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بإدارة محمد حمدي، من خلال عقد باقة منوعة من ورش الحكي والورش الفنية، ببيت ثقافة السنطة، وبيت ثقافة زفتى، ومكتبة أبو الغر.