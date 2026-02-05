قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير خارجية فرنسا: مكافحة تنظيم داعش يمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا
تعزيز الاقتصاد والابتكار العربي.. الجزائر تتعهد بدور قيادي في التنمية المشتركة
أميرة قمر تنقل تفاصيل انطلاق اجتماع الدورة الـ 117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
عبد السلام الجبلي: ارتفاع الصادرات الزراعية لـ 11.5 مليار دولار طفرة نوعية وشهادة ثقة دولية
لجمع نخبة الخريجين حول العالم.. «طب الزقازيق» تبحث عن عقولها المتميزة داخل مصر وخارجها |تفاصيل
رسميا.. الزمالك يواجه كايزر تشيفز 14 فبراير بـ الكونفدرالية
بسبب خلافات مع زوجة والده.. شاب ينهي حياته في المنيا
حاول بيع صفحاتها.. 21 فبراير محاكمة المدير السابق لحسابات شيرين عبد الوهاب
وزير التعليم العالي يلتقي ممثلي منظمة اليونسكو لبحث تعزيز التعاون الرقمي التعليمي بالقارة الإفريقية
صدام الفراعنة يشعل البريميرليج.. صلاح ومرموش وجها لوجه بقمة ليفربول ومانشستر سيتي
محافظ البحر الأحمر يعتمد نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية 2026
أول مباراة يشارك خلالها زيزو مع الأهلي بعد تعافيه من الإصابة
محافظات

جيل واع وطن أقوى.. قصور الثقافة بالغربية تنظم ندوة لتعزيز الوحدة الوطنية

ثقافة الغربية
ثقافة الغربية
الغربية أحمد علي

عقد قصر ثقافة طنطا بمحافظة الغربية، ندوة تثقيفية بعنوان "الوحدة الوطنية"، والتي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، وذلك في إطار برامج وزارة الثقافة، ضمن مبادرة "جيل واع.. وطن أقوى"، لتعزيز الوعي بالهوية المصرية، وقيم الانتماء الوطني.
بدأت فعاليات المحاضرة بالحديث حول مفهوم الوحدة الوطنية.

تفاصيل الندوة 

وأكد سمير مهنا، وكيل وزارة الإعلام الأسبق بالغربية، بأن الوحدة الوطنية ركيزة أساسية لبناء الدولة المصرية، لافتا إلى أنها لم تكن يوما مجرد شعار، بل هي واقع تاريخي متأصل في وجدان الشعب المصري، وأوضح بأن قوة المصريين تكمن في تماسك نسيجه الاجتماعي، وتعايش أبناءه بمختلف انتماءاتهم الدينية والثقافية.


وضمن مبادرة "ابني ابنك صح"، استقبلت مكتبة دار الكتب بطنطا فعاليات الندوة التوعوية للحديث حول الأسس الصحيحة في تربية الأطفال، والتي استعرضت خلالها د. راندا الديب، أستاذ أصول تربية الطفل بجامعة طنطا، محاور المبادرة وهي الحوار البناء، وتقدير المشاعر، والصدق، وأوضحت ضرورة خلق مساحات للأبناء للاستماع لهم للتعبير عن مشاكلهم ومشاعرهم وخفاياهم، مع الحرص على التعامل الجيد معهم، في إطار من الصراحة الواضحة.

تحرك عاجل ثقافي 


كما تواصلت الأنشطة الثقافية والفنية للأطفال المنفذة بالمواقع الثقافية بالغربية برئاسة وائل شاهين، وبإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي بإدارة محمد حمدي، من خلال عقد باقة منوعة من ورش الحكي والورش الفنية، ببيت ثقافة السنطة، وبيت ثقافة زفتى، ومكتبة أبو الغر.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي عاجل ثقافة توعية المواطنين

بالصور

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟

