محافظات

قتله ودفنه في المقابر.. حبس المتهم بالتخلص من صديقه بشبين القناطر

متهم
متهم

أمرت جهات التحقيق المختصة في القليوبية بحبس المتهم بقتل شريكة بسبب خلافات بينهما بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة مواعيد التجديد القانونية اللازمة حياله.


شهدت قرية كفر الشوبك التابعة لمركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية، واقعة مقتل عامل علي يد صديقه بطعنات بسلاح أبيض "مطواة"، خلال مشاجرة نشبت بينهما علي إثر خلافات مالية سابقة بينهما، وقام بإخفاء الجثة داخل المقابر بالقرية، وتحرر محضر بالواقعة.

بلاغا بالواقعة 

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من عمليات النجدة، يفيد ورود بلاغ بالعثور على جثة داخل مقابر شبين وبها عدة طعنات.
وانتقلت علي الفور قوة أمنية من مباحث مركز شرطة شبين القناطر، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشاب يدعى "تامر ع ع"، 39 سنة، عاطل ومقيم كفر الشوبك، عثر عليه داخل المقابر مصابا بطعنة بالصدر وكدمة بالرأس، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين العام تحت تصرف النيابة العامة.
وكشفت التحريات  أن وراء إرتكاب الواقعة صديق المجني عليه ويدعى "أيمن ع خ"، 34 سنة، عامل بورشة ومقيم كفر الشوبك، وعقب تقنين الإجراءات، تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بإرتكاب تلك الواقعة، موضحا أن سبب الاعتداء كان إثر خلافات مالية سابقة بينه وبين المجني عليه، حيث نشأت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها بالتعدي عليه بضربه بالرأس وطعنة في الصدر بسلاح أبيض "مطواة"، ما أسفر عن سقوطه أرضا وفشلت محاولاته في إسعافه، ولخوفه من افتضاح الأمر، قام المتهم بنقله لمدافن شبين القناطر ، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات لإجراء الإجراءات القانونية اللازمة.

القليوبية محافظة القليوبية جهات التحقيق الأجهزة الأمنية مديرية أمن القليوبية

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

