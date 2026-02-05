رئيس منطقة مطروح الأزهرية يتابع ختام تصفيات مسابقة «شيخ الأزهر» للقرآن الكريم

تابع الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الخميس، فعاليات اليوم الختامي للتصفيات المؤهلة لمسابقة الإمام الأكبر شيخ الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم، والتي أقيمت بديوان عام المنطقة بمشاركة 300 طالب وطالبة من مختلف المعاهد والأروقة والمكاتب الأهلية.

وخلال تفقده أعمال اللجان، أثنى الشيخ عطية سالم على جهود إدارة شؤون القرآن الكريم، وتوجيه الحاسب الآلي، والكمبيوتر التعليمي، ولجان الاختبار في تنظيم هذا المحفل؛ حيث صرح بانتظام الاختبارات حتى يومها الأخير بمستوى متميز، مؤكداً حرص المنطقة على دعم الطلاب المبدعين، وتمهيد الطريق لتأهيل المتميزين منهم لتمثيل محافظة مطروح بشكل مشرف في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية.

أوضح الشيخ صابر الشرقاوي، مدير إدارة شؤون القرآن الكريم، أن العمل مستمر حتى ختام اختبارات آخر المتسابقين اليوم، لتبدأ بعدها أعمال الرصد الدقيق للدرجات، تمهيداً لتصعيد 10 فائزين عن كل مرحلة للمنافسة على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن استخدام التوثيق الإلكتروني "صوتاً وصورة" يضمن أعلى معايير الشفافية والعدالة في اختيار المتأهلين.