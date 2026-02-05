قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع الدولار وتراجع اليورو في ظل ترقب سياسات الفائدة عالميًا
دعاء اليوم 17 من شعبان لتيسير الزواج.. اغتنمه وردده الآن
وزير خارجية فرنسا: مكافحة تنظيم داعش يمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا
تعزيز الاقتصاد والابتكار العربي.. الجزائر تتعهد بدور قيادي في التنمية المشتركة
أميرة قمر تنقل تفاصيل انطلاق اجتماع الدورة الـ 117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
عبد السلام الجبلي: ارتفاع الصادرات الزراعية لـ 11.5 مليار دولار طفرة نوعية وشهادة ثقة دولية
لجمع نخبة الخريجين حول العالم.. «طب الزقازيق» تبحث عن عقولها المتميزة داخل مصر وخارجها |تفاصيل
رسميا.. الزمالك يواجه كايزر تشيفز 14 فبراير بـ الكونفدرالية
بسبب خلافات مع زوجة والده.. شاب ينهي حياته في المنيا
حاول بيع صفحاتها.. 21 فبراير محاكمة المدير السابق لحسابات شيرين عبد الوهاب
وزير التعليم العالي يلتقي ممثلي منظمة اليونسكو لبحث تعزيز التعاون الرقمي التعليمي بالقارة الإفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مطروح الأزهرية يبحث استعدادات انطلاق الفصل الدراسي الثاني

ازهر مطروح خلال الاجتماع
ازهر مطروح خلال الاجتماع
ايمن محمود

عقد  الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً مع مديري المراحل التعليمية والإدارات التعليمية والإدارية والقانونية بالمنطقة، وبحضور  محمود الحلبي، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب؛ وذلك للوقوف على الجاهزية القصوى لاستقبال الفصل الدراسي الثاني والمقرر انطلاقه السبت المقبل.


تناول الاجتماع مراجعة الموقف التنفيذي لتسليم الكتب الدراسية لجميع المراحل، وتدقيق الخطط والمناهج التعليمية، والتأكد من جاهزية المعاهد لاستقبال الطلاب.

كما تم استعراض إجراءات الانتهاء من تحرير استمارات الشهادة الثانوية وشهادات القراءات، وبحث آليات استقبال القافلة التعليمية الموفدة من قطاع المعاهد الأزهرية لتقديم الدعم الفني والتربوي لطلاب المنطقة.

كما ناقش خلال الاجتماع خطة المنطقة لضمان انتظام العملية التعليمية، حيث شدد  الشيخ عطية سالم في توجيهاته على ضرورة الانضباط التام والمتابعة الميدانية الدقيقة لسير الدراسة، مؤكداً على تذليل كافة العقبات أمام المعاهد، وموجهاً بضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات حضور الطلاب وتفعيل جداول الحصص بكل دقة منذ اليوم الأول.

من جانبه، أشار  محمود الحلبي إلى تفعيل حزمة من الأنشطة الطلابية والبرامج التحفيزية التي تهدف إلى تشجيع الطلاب على المواظبة والالتزام بالحضور، مؤكداً أن المنطقة تسعى لخلق بيئة تعليمية جاذبة توازن بين التحصيل الدراسي المتميز وتنمية المهارات والأنشطة الإبداعية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة تعليمية وتربوية للطلاب.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح ازهر مطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

هل يجوز صيام أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

محافظة الشرقية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

هيفاء وهبي تثير الجدل ببنطلون غريب

رسومات وألوان متداخلة.. هيفاء وهبي تثير الجدل ببنطلون غريب

علاج الام اللثة

بتزيد في الشتا.. طريقة علاج التهابات اللثة

بالصور

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟

فيديو

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد