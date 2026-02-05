رئيس مطروح الأزهرية يبحث استعدادات انطلاق الفصل الدراسي الثاني

عقد الشيخ عطية سالم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعاً مع مديري المراحل التعليمية والإدارات التعليمية والإدارية والقانونية بالمنطقة، وبحضور محمود الحلبي، مدير عام العلوم الثقافية ورعاية الطلاب؛ وذلك للوقوف على الجاهزية القصوى لاستقبال الفصل الدراسي الثاني والمقرر انطلاقه السبت المقبل.



تناول الاجتماع مراجعة الموقف التنفيذي لتسليم الكتب الدراسية لجميع المراحل، وتدقيق الخطط والمناهج التعليمية، والتأكد من جاهزية المعاهد لاستقبال الطلاب.

كما تم استعراض إجراءات الانتهاء من تحرير استمارات الشهادة الثانوية وشهادات القراءات، وبحث آليات استقبال القافلة التعليمية الموفدة من قطاع المعاهد الأزهرية لتقديم الدعم الفني والتربوي لطلاب المنطقة.

كما ناقش خلال الاجتماع خطة المنطقة لضمان انتظام العملية التعليمية، حيث شدد الشيخ عطية سالم في توجيهاته على ضرورة الانضباط التام والمتابعة الميدانية الدقيقة لسير الدراسة، مؤكداً على تذليل كافة العقبات أمام المعاهد، وموجهاً بضرورة المتابعة المستمرة لمعدلات حضور الطلاب وتفعيل جداول الحصص بكل دقة منذ اليوم الأول.

من جانبه، أشار محمود الحلبي إلى تفعيل حزمة من الأنشطة الطلابية والبرامج التحفيزية التي تهدف إلى تشجيع الطلاب على المواظبة والالتزام بالحضور، مؤكداً أن المنطقة تسعى لخلق بيئة تعليمية جاذبة توازن بين التحصيل الدراسي المتميز وتنمية المهارات والأنشطة الإبداعية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة تعليمية وتربوية للطلاب.