النائب العام ونظيره القطري يبحثان مع أبو الغيط تعزيز التعاون القضائي

في إطار تعزيز التنسيق العربي المشترك في المجالات القانونية والقضائية، قام النائب العام المستشار محمد شوقي، يرافقه الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام لدولة قطر، بزيارة ترحيبية وتنسيقية إلى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وتناولت الزيارة بحث سبل دعم أطر التعاون العربي في مجالات العدالة الجنائية وتبادل الخبرات، والتأكيد على الدور المحوري الذي تضطلع به الجامعة في تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء، وتطوير آليات التعاون القضائي العربي، بما يُسهم في مواجهة صور الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وترسيخ سيادة القانون.

كما تطرقت المباحثات إلى جمعية النواب العموم العرب، بوصفها منصة مهنية جامعة لتعزيز التكامل بين النيابات العامة العربية، وتوحيد مسارات العمل في المسائل ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ودعم برامج التدريب وبناء القدرات، وتنظيم اللقاءات والفعاليات العلمية المتخصصة.

وفي هذا السياق، جرى التأكيد على دور جامعة الدول العربية في دعم أعمال الجمعية وتيسير مهامها، من خلال توفير مظلة مؤسسية للتعاون العربي، وإسناد جهود التنسيق بين الأجهزة المعنية، والمساندة التنظيمية والفنية اللازمة لاستمرارية برامج الجمعية ومبادراتها، بما يحقق أهدافها في تطوير العمل النيابي وتعزيز التعاون القضائي العربي.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، أهمية استمرار التنسيق المؤسسي وتوسيع مجالات التعاون الفني والتدريبي، في ضوء ما تشهده العلاقات القضائية العربية من تطور، وبما يواكب المستجدات القانونية والتحديات الإقليمية.