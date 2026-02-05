قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دوري أبطال إفريقيا| بعثة الأهلي تتوافد على مطار القاهرة استعدادًا للسفر للجزائر
الزمالك يطلب تأجيل مواجهة سموحة بسبب الكونفدرالية الإفريقية
رفع أسعار الهواتف المصنعة محليا.. اتصالات النواب ترد
هقولك بعد الهوا.. أحمد موسى يرد على سؤال: باقة الإنترنت بتكمل معاك؟
ترامب: إيران تتفاوض معنا وهناك أسطول كبير يقترب منها
حدث طارئ.. أول تعليق من السكة الحديد على شكاوي انتشار حشرات البق بقطاراتها
المادة 19 تنقذ الزمالك من ورطة مباراتي سموحة وكايزر تشيفز
منتج مسلسل روح OFF في أول تعليق بعد قرار منع عرضه: أم جاسر تمتلك موهبة تمثيلية
عطلة 3 أيام رسمياً في مصر.. موعد إجازة عيد الفطر 2026
بعد تدخل قنصلي.. الإفراج عن بحارة مصريين محتجزين في إيران
كاف يتسبب في أزمة بـ لقاء الزمالك وسموحة بالدوري..ماذا حدث؟
دار الإفتاء تحسم الجدل: دم الاستحاضة لا يفطر في رمضان
حوادث

النائب العام ونظيره القطري يبحثان مع أبو الغيط تعزيز التعاون القضائي

النائب العام ونظيره القطري وأمين عام الجامعة العربية
النائب العام ونظيره القطري وأمين عام الجامعة العربية

في إطار تعزيز التنسيق العربي المشترك في المجالات القانونية والقضائية، قام النائب العام المستشار محمد شوقي، يرافقه  الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، النائب العام لدولة قطر، بزيارة ترحيبية وتنسيقية إلى  أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وتناولت الزيارة بحث سبل دعم أطر التعاون العربي في مجالات العدالة الجنائية وتبادل الخبرات، والتأكيد على الدور المحوري الذي تضطلع به الجامعة في تعزيز التنسيق بين الدول الأعضاء، وتطوير آليات التعاون القضائي العربي، بما يُسهم في مواجهة صور الجريمة المنظمة والعابرة للحدود، وترسيخ سيادة القانون.

كما تطرقت المباحثات إلى جمعية النواب العموم العرب، بوصفها منصة مهنية جامعة لتعزيز التكامل بين النيابات العامة العربية، وتوحيد مسارات العمل في المسائل ذات الاهتمام المشترك، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ودعم برامج التدريب وبناء القدرات، وتنظيم اللقاءات والفعاليات العلمية المتخصصة.

وفي هذا السياق، جرى التأكيد على دور جامعة الدول العربية في دعم أعمال الجمعية وتيسير مهامها، من خلال توفير مظلة مؤسسية للتعاون العربي، وإسناد جهود التنسيق بين الأجهزة المعنية، والمساندة التنظيمية والفنية اللازمة لاستمرارية برامج الجمعية ومبادراتها، بما يحقق أهدافها في تطوير العمل النيابي وتعزيز التعاون القضائي العربي.

وأكد الجانبان، خلال اللقاء، أهمية استمرار التنسيق المؤسسي وتوسيع مجالات التعاون الفني والتدريبي، في ضوء ما تشهده العلاقات القضائية العربية من تطور، وبما يواكب المستجدات القانونية والتحديات الإقليمية.

النائب العام النائب العام القطري جامعة الدول العربية احمد أبو الغيط

حملات لإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين من شوارع الشرقية

مسلسلات رمضان 2026.. التفاصيل الكاملة لمسلسل «صحاب الأرض» والقنوات المصرية العربية العارضة

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

