آخر فيديو.. البلوجر روح تحاول إنهاء حياتها في بث مباشر وتشعل السوشيال ميديا

أثارت البلوجر «روح» حالة واسعة من الجدل والصدمة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيامها بمحاولة انتحار خلال بث مباشر على حسابها بموقع فيسبوك، في واقعة وثّقها آلاف المتابعين لحظة بلحظة.

انهيار البلوجر روح

وخلال البث، ظهرت «روح» في حالة انهيار نفسي شديد، وقدمت اعتذارًا لمتابعيها قائلة: «أنا هحاول أكون هادية.. وآسفة إن ده آخر فيديو تشوفوني فيه بالمنظر ده»، قبل أن تتحدث عن تعرضها – بحسب قولها – للابتزاز والمساومة والتهديد على مدار خمسة أيام متواصلة.

وأكدت البلوجر أن الخلافات مع إحدى السيدات تسببت لها في أزمات متكررة، شملت تشهيرًا وتنمرًا وسخرية من طلاقها، وصولًا إلى اتهامات تمس سمعتها، مشيرة إلى أن الأمور تصاعدت بعد علم الطرف الآخر بتقدم عريس لها، لتتعرض بعدها لحملة إساءة عبر التعليقات دون رد منها.

وخلال البث المباشر، أقدمت «روح» على تناول كمية من الأدوية أمام الكاميرا، ما أثار ذعر المتابعين، ودفع الآلاف لكتابة تعليقات استغاثة، من بينها:

«يا جماعة حد يلحقها»،

«دي أخدت برشام بجد»،

«حد يتدخل بسرعة».

وقبل ساعات من الواقعة، كانت البلوجر قد نشرت منشورًا اعتبره متابعوها رسالة وداع، قالت فيه:

«سامحوني.. الحياة مش عادلة، والبشر أسوأ المخلوقات، والمكان مبقاش مكاني، ومبقتش قادرة أستحمل».

حقيقة أم تريند؟

وحقق البث أكثر من مليون ونصف مشاهدة خلال ساعات قليلة، وسط انقسام واسع بين متعاطفين أعربوا عن خوفهم وقلقهم، وآخرين تساءلوا عن ملابسات ما حدث، في ظل غياب أي بيانات رسمية حتى الآن توضح الحالة الصحية للبلوجر أو مصيرها بعد البث.