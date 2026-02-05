برلماني: منتدى الأعمال المصري التركي بوابة لتحويل التقارب السياسي إلى مشروعات

أكد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة تمثل خطوة بالغة الأهمية في مسار إعادة بناء الثقة وتعزيز التعاون المشترك بين مصر وتركيا، مشيرًا إلى أن الاستقبال الرسمي الذي حظي به يعكس تقديرًا دوليًا متزايدًا للدور المصري المحوري في إدارة توازنات المنطقة وصياغة مسارات الحلول السياسية والاقتصادية.

وأوضح عبد اللطيف، أن الأرقام المرتبطة بحجم التبادل التجاري بين البلدين والتي بلغت نحو 8 مليارات دولار، إلى جانب استثمارات تركية تصل إلى 4 مليارات دولار داخل مصر، تكشف عن متانة الروابط الاقتصادية وقدرتها على التطور السريع حال توافر الإرادة السياسية، وهو ما تحقق بالفعل في ظل رؤية القيادة المصرية القائمة على تنويع الشراكات الدولية وجذب الاستثمارات النوعية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن منتدى الأعمال المصري التركي يمثل منصة عملية لتحويل التقارب السياسي إلى مشروعات حقيقية على الأرض، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والطاقة والنقل واللوجستيات والسياحة، مؤكدًا أن هذه القطاعات قادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري وزيادة معدلات التشغيل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، بما يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة.

وأشار عبد اللطيف إلى أن البعد السياسي للزيارة لا يقل أهمية عن البعد الاقتصادي، إذ يعكس اعترافًا واضحًا بثقل مصر الإقليمي ودورها في دعم الاستقرار وتسوية الأزمات، فضلًا عن قدرتها على بناء توازنات تحقق مصالح شعوب المنطقة وتحد من التوترات الممتدة.

ولفت عبد اللطيف، إلى إن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا واسعة لتوسيع نطاق التعاون المصري التركي ليشمل مجالات الابتكار والتصنيع المتقدم والتبادل الثقافي، بما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني ويدعم توجه الدولة نحو مستقبل أكثر استقرارًا ونموًا في إطار رؤية «الجمهورية الجديدة» التي تضع الإنسان والتنمية في مقدمة أولوياتها.