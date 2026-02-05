قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير النبي من التخلف عن صلاة الجمعة كسلًا وتهاونًا
محمد سمير مساعدًا لرئيس حزب الوفد
نجم الساموراي الياباني جوتيتشي أوكادا يجهز لتسجيل فيلم عن الحضارة المصرية
رحيل مفاجئ لشيخ خطاطي القرآن الكريم .. أهالي شندلات يشيعون نوفل في جنازة شعبية بالغربية
مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. تفاصيل تحسم الجدل الآن
المقاولون العرب يتقدم على وادي دجلة بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري
إيران: عراقجي غادر إلى مسقط لإجراء مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة
ميسي يعود إلى برشلونة في حدث كروي تاريخي .. متى يحدث؟
سيراميكا كليوباترا يتقدم على غزل المحلة 2-1 بالشوط الأول بالدوري
مخدوش موافقتي| أول تعليق من سائق أوبر عن أزمة مهندسة أكتوبر .. خاص
اجتماع رفيع المستوى بين "تطوير التعليم" و"النواب" لبحث سبل الحد من الهجرة غير الشرعية
متقلعوش بالليل | ياسمين عز : إحنا لسه في عز الشتا
برلمان

برلماني: منتدى الأعمال المصري التركي بوابة لتحويل التقارب السياسي إلى مشروعات

النائب شعبان رأفت
النائب شعبان رأفت
حسن رضوان

أكد المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة تمثل خطوة بالغة الأهمية في مسار إعادة بناء الثقة وتعزيز التعاون المشترك بين مصر وتركيا، مشيرًا إلى أن الاستقبال الرسمي الذي حظي به يعكس تقديرًا دوليًا متزايدًا للدور المصري المحوري في إدارة توازنات المنطقة وصياغة مسارات الحلول السياسية والاقتصادية.

وأوضح عبد اللطيف، أن الأرقام المرتبطة بحجم التبادل التجاري بين البلدين والتي بلغت نحو 8 مليارات دولار، إلى جانب استثمارات تركية تصل إلى 4 مليارات دولار داخل مصر، تكشف عن متانة الروابط الاقتصادية وقدرتها على التطور السريع حال توافر الإرادة السياسية، وهو ما تحقق بالفعل في ظل رؤية القيادة المصرية القائمة على تنويع الشراكات الدولية وجذب الاستثمارات النوعية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن منتدى الأعمال المصري التركي يمثل منصة عملية لتحويل التقارب السياسي إلى مشروعات حقيقية على الأرض، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والطاقة والنقل واللوجستيات والسياحة، مؤكدًا أن هذه القطاعات قادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري وزيادة معدلات التشغيل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، بما يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة.

وأشار عبد اللطيف إلى أن البعد السياسي للزيارة لا يقل أهمية عن البعد الاقتصادي، إذ يعكس اعترافًا واضحًا بثقل مصر الإقليمي ودورها في دعم الاستقرار وتسوية الأزمات، فضلًا عن قدرتها على بناء توازنات تحقق مصالح شعوب المنطقة وتحد من التوترات الممتدة.

ولفت عبد اللطيف، إلى إن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا واسعة لتوسيع نطاق التعاون المصري التركي ليشمل مجالات الابتكار والتصنيع المتقدم والتبادل الثقافي، بما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني ويدعم توجه الدولة نحو مستقبل أكثر استقرارًا ونموًا في إطار رؤية «الجمهورية الجديدة» التي تضع الإنسان والتنمية في مقدمة أولوياتها.

النائب شعبان رأفت منتدى الأعمال المصري تحويل التقارب السياسي منتدى الأعمال المصري التركي

