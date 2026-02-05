مصطفى بكري وأسرة حقائق وأسرار ينعون شقيقة النائب محمد أبو العينين

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه تتقدم أسرة برنامج حقائق وأسرار، بالتعازي للنائب محمد أبو العينين رئيس البرلمان الاتحاد من أجل المتوسط في وفاة شقيقته خديجة أبو العينين.

يذكر أن توفيت السيدة خديجة أبو العينين – مُؤسسة مدارس أم المؤمنين - شقيقة النائب محمد أبو العينين والتي وافتها المنية عصر الأحد الماضي، بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل الصالح وتربية النشء حتى اللحظات الأخيرة من حياتها.



وأقيمت صلاة الجنازة على السيدة خديجة أبو العينين بعد صلاة ظهر الإثنين الماضي، من مسجد الشرطة في الشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر ، وتم العزاء بعد الجنازة بالمسجد بناء على وصية الراحلة.