قطع المياه عن عدد من مناطق القاهرة لمدة 12 ساعة لأعمال صيانة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع المياه عن عدد من المناطق بالقاهرة، نظرًا للقيام بأعمال فك وتركيب ورفع خطوط السحب والطرد الفرعية والرئيسية بروافع أبو السعود.

وأوضحت الشركة أن قطع المياه سيشمل مناطق: مساكن عين الصيرة، الزهراء، السيدة عائشة، الإمام الشافعي، التونسي، شارع الخليفة والقلعة.

وأشارت إلى أن الانقطاع سيبدأ اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء يوم الجمعة الموافق 6 فبراير 2026، ويستمر حتى الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026، لمدة 12 ساعة.

وأكدت الشركة أنها قامت بتجهيز جميع إمكانياتها من معدات ومهندسين وفنيين وعمال، للعمل على سرعة الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه في أقرب وقت ممكن.

وأضافت أنه سيتم الدفع بسيارات مياه صالحة للشرب لتوزيعها مجانًا على المناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو خدمة الواتساب على رقم 01006665125



