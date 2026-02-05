بعد غياب سنوات.. جورج قرداحى يعود ببرنامج الملياردير في رمضان 2026

يستعد الإعلامى اللبنانى جورج قرداحي لتقديم موسم جديد من برنامجه الشهير “الملياردير” فى شهر رمضان المقبل ٢٠٢٦ على قناة الرابعة العراقية ، وذلك بعد نجاح اجزائه السابقة وسيتم وضع الجائزة المالية التى تصل قيمتها إلى مليار دينار عراقي، أي ما يعادل نحو 660 ألف دولار أمريكي.

وسيشمل البرنامج العديد من التحديات الثقافية وطرح الأسئلة التى تعتمد على التفكير والمعرفة الى جانب الاسئلة الترفهية التى تنال إعجاب الجمهور.

جورج قرداحى يروج لبرنامج “المليونير”

وكان كشف جورج قرداحي عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام” ، مقطع فيديو من استوديو التصوير: “بدأنا بتسجيل برنامج الملياردير سعيد أن أكون بين الأهل والحبايب في العراق، وسعيد أكثر بفريق العمل الذي يقوم بعمله على أكمل وجه، وانتظرونا مع بداية شهر رمضان المبارك“.



