أسوان تتألق بفنون الهند واليونان ولاتفيا والسودان وتونس في مهرجانها الدولي 13

تتواصل العروض الفنية والتراثية بمهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته الثالثة عشرة، تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بالتعاون مع الإدارة المركزية للعلاقات الثقافية الدولية، في إطار دعم القوة الناعمة المصرية، وتعزيز دور الفنون في التنشيط السياحي والتبادل الثقافي بين الشعوب.

وبحضور الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، شهد نادي صحارى ألوانا مميزة من التراث المصري والفن الهندي، من خلال عروض فلكلورية وتراثية، حيث أبدعت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية بقيادة محمد صالح بفقرات استعراضية للفن الساحلي مثل "بتغنى لمين، يا طير يا رمادي، الصياد، أم الخلول" على أنغام آلات السمسمية، واختتمت الفقرات بعروض دولة الهند المميزة التي لاقت تفاعلا جماهيريا كبيرا.

وفي ميدان المحطة، استقبل الجمهور فرقة أسوان للفنون الشعبية التي قدمت أشهر الرقصات النوبية مثل "الأراجيد، الكف"، بقيادة شعبان حسين وتدريب مدحت محرم، تلتها فرقة جمعية "أكتايوكريتيس" الثقافية اليونانية التي أبهرت الجمهور برقصة "زوربا" الشهيرة.

واستضاف بيت ثقافة كلابشة الفرق الفنية للمهرجان، حيث قدمت فرقة بني سويف للفنون الشعبية بقيادة وائل عيد عروض الفلكلور المصري مثل "الصعيدي، التنورة، حصاد البرتقال الفلاحي"، أعقبها عرض فرقة "أوبيت" من لاتفيا التي تأسست عام 2005، وقدمت عروض "Sohgs" و"Danse" المعبرة عن التراث اللاتفي.

وفي قصر ثقافة حسن فخر الدين، تألقت عروض فرقة تونس بقيادة عبد الله الزوادي التي جسدت التراث التونسي الشعبي، فيما قدمت فرقة "الخليل للثقافة والتراث النوبي" السودانية، التي تأسست عام 2010 للحفاظ على التراث النوبي، عروض "الأراجيد النوبة، الكف والدف، عروس النوبة"، بإشراف المخرج معاذ مبارك وغناء الفنان إبراهيم بروكي.

ويشارك في المهرجان 6 فرق مصرية للفنون الشعبية هي: بني سويف، الأنفوشي، أسوان، كفر الشيخ، بورسعيد، العريش، إلى جانب 8 فرق أجنبية تمثل دول: السودان، فلسطين، مونتينيجرو، لاتفيا، الهند، اليونان، كازاخستان، وتونس.

وتتواصل العروض المقدمة للجمهور في 15 موقعا ثقافيا وسياحيا بمختلف مراكز المحافظة، ما يسهم في دمج الفعاليات الثقافية بالحركة السياحية.

وتنفذ فعاليات المهرجان من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، ممثلة في الإدارة العامة للمهرجانات برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للفنون الشعبية، بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي بإدارة محمود عبد الوهاب، وفرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود. ويختتم المهرجان، بحفل فني يوم الاثنين 9 فبراير على مسرح فوزي فوزي.