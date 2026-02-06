بعد طرح البوستر .. تعرف علي موعد عرض مسلسل Rooster

طرحت الشركة المنتجة بوستر جديد للمسلسل الكوميدي ROOSTER من بطولة النجم العالمي ستيف كاريل.‏

المسلسل سيُعرض بتاريخ 8 مارس المقبل على منصة 'HBO Max' ، ويبلغ عدد حلقاته 10 فقط .

المسلسل يدور حول جريج روسّو (Greg Russo) الذي يؤدي دوره ستيف كاريل (Steve Carell) وهو كاتب روائي مشهور يزور جامعة راقية لإلقاء محاضرة ويقرر البقاء هناك لدعم ابنته وهي أستاذة بالجامعة، مع مرور الوقت، يجد نفسه منغمسًا في حياة الحرم الجامعي، ويتعرض لضغوط الطلاب ويشارك في الكثير من المواقف الكوميدية وغير المتوقعة.



وكان آخر أعمال ستيف كاريل هو مسلسل المواسم الاربعة والذي عرض 1 مايو 2025 على Netflix، ودارت احداثه في اطار إجتماعي.