بيت بابا.. نجاح جماهيري وتصدر للترند

انطلق عرض مسلسل «بيت بابا» حصريًا عبر شاشة MBC مصر ومنصة شاهد في 11 يناير 2026، ليكون الختام لموسم الـ«أوف سيزون»، محققًا حضورًا قويًا على مستوى المشاهدة والتفاعل الجماهيري.

وتصدر اسم المسلسل تريند مؤشر البحث على منصة «شاهد» ومواقع التواصل الاجتماعي لمدة شهر كامل، وسط إشادات واسعة من الجمهور الذي تفاعل مع حبكته الدرامية القريبة من الواقع، وما طرحه من قضايا اجتماعية وأسرية في قالب كوميدي خفيف يمزج بين الضحك والرسالة.

وجاء «بيت بابا» معتمدًا على توليفة فنية تجمع بين الخبرات الراسخة والروح الشبابية المتجددة، حيث ضم كوكبة من النجوم أصحاب التاريخ الدرامي المميز، في مقدمتهم محمد محمود، انتصار، وسامي مغاوري، إلى جانب حضور لافت لنجوم الجيل الجديد مثل محمد أنور، مريم الجندي، أحمد عبد الحميد، هالة السعيد، عبد الرحمن حسن، وسليم هاني، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الأطفال، أبرزهم جان رامز ونادين خالد.

ويُحسب للمخرج محمد عبد الرحمن حماقي نجاحه في تقديم بداية قوية للمسلسل، من خلال ضبط الإيقاع واختيار كادرات تخدم الأداء، مع إدارة ممثلين بانسجام واضح، ما أسهم في خروج الحلقات بشكل سلس وجذاب.

المسلسل من تأليف أمين جمال، ويقدم معالجة اجتماعية أسرية في إطار كوميدي يعكس تفاصيل الحياة اليومية داخل الأسرة المصرية.

ومع هذا النجاح اللافت، رسخ «بيت بابا» مكانته كأحد أبرز أعمال الأوف سيزون، مؤكدًا أن الدراما الاجتماعية القريبة من الناس تظل دائمًا الرهان الرابح.

يُشارك في مسلسل "بيت بابا" عدد كبير من الفنانين، أبرزهم محمد أنور، محمد محمود، انتصار، مريم الجندي، سامي مغاوري، رانيا محمود ياسين، هلا السعيد، سليم الترك، أحمد عبد الحميد، عبدالرحمن حسن، نادين خالد، جان رامز، كريم سامي مغاوري، وآخرون، والعمل من إنتاج صباح إخوان ، تأليف أمين جمال، سيناريو وحوار شريف يسري، محمدالسوري، محمد فتحي عبدالمقصود، إخراج محمد عبد الرحمن حماقي.