شريف سلامة يكشف لـ صدى البلد عن تفاصيل شخصيتة في مسلسل علي قد الحب

كشف شريف سلامة، عن دوره في مسلسل “على قد الحب” مؤكدا أنه يجسد شخصية “شيف محترف” قادم من إيطاليا إلى مصر لافتتاح مطعمه الخاص، ويواجه سلسلة من التحديات والمواقف الإنسانية ضمن أحداث العمل الاجتماعي الرومانسي.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أنه تدرب على الوقوف في المطبخ وطهي الأكلات باحتراف، مشيرًا إلى أن كل عمل جديد يمثل له تجربة فنية وتحديًا يسعى من خلاله لتحقيق النجاح.

كما عبر عن سعادته بالتعاون مجددًا مع نيللي كريم، بعد نجاح تجاربهما السابقة في مسلسل "فاتن أمل حربي" وفيلم "جوازة ولا جنازة"، متمنيًا أن ينال العمل الجديد إعجاب الجمهور.

كما لفت شريف سلامة إلى رغبته المتكررة في تقديم دور الأب في أعماله، مؤكدًا أن اختياره لهذا الدور يعكس رسالته في تقديم قضايا ونماذج حقيقية ومختلفة، كما حدث في مسلسلي "كامل العدد" و"سينجل ماذر فاذر".

مسلسل "على قد الحب" مكون من 30 حلقة، ويشارك في بطولته إلى جانب شريف سلامة ونيللي كريم كل من صفاء الطوخي، أحمد سعيد عبد الغني، محمود الليثي، ومها نصار، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج خالد سعيد.