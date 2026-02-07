وصفة اقتصادية.. طريقة عمل دجاج بانيه بالبطاطس

دجاج بانيه بالبطاطس من الأكلات الاقتصادية التي يمكنك تطبيقها و تقديمها لأفراد أسرتك في المنزل بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل دجاج بانيه بالبطاطس، فيما يلي….

مقادير دجاج بانيه بالبطاطس

دجاج مفروم

● بطاطس مبشورة

● بصل مبشور

● دقيق

● بيكنج بودر

● قرفة ناعمة

● زنجبيل بودرة

● ثوم بودرة

● بصل بودرة

● ملح

● فلفل أسود

● بيض

● بقساط

● زيت للقلي

طريقة تحضير دجاج بانيه بالبطاطس

يخلط الدجاج المفروم والبطاطس والبصل المبشورين والدقيق والبيكنج بودر والتوابل والملح والفلفل

يشكل الخليط شرائح

تقلب في خليط البيض والملح والفلفل ثم البقسماط

تقلى في الزيت

تقدم مع البطاطس الشيبس .