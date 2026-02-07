قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في 18 كلية.. جامعة المنصورة تستقبل الفصل الدراسي الثاني

بدء الدراسة بجامعة المنصورة
بدء الدراسة بجامعة المنصورة
همت الحسينى

شهدت جامعة المنصورة انتظام الدراسة لنحو 185 ألف طالب وطالبة بمرحلة البكالوريوس، و45 ألف طالب وطالبة بمرحلة الدراسات العليا، في مختلف كليات الجامعة البالغ عددها 18 كلية، ضمن قطاعات العلوم الطبية والهندسية والإنسانية؛ حيث توافد الطلاب على الحرم الجامعي في صباح اليوم الأول لانطلاق الفصل الدراسي الثاني، الذي يبدأ اعتبارًا من يوم السبت 7 فبراير 2026، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأكَّد الدكتور شريف خاطر انتهاء جميع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثاني، مشيرًا إلى الانتهاء من أعمال الصيانة للمباني والمدرجات وقاعات الدراسة والمعامل، ومراجعة الكفاءة الإنشائية للمنشآت الجامعية، وإتمام جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين، في إطار الالتزام بمعايير السلامة المهنية، فضلًا عن الاطمئنان إلى جاهزية العيادات الطبية بمستشفى الطلبة الجامعي.

وأوضح أنه تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بمنظومة العملية التعليمية، وإعداد الجداول الدراسية وإعلانها، ونشر المقررات الإلكترونية عبر المنصات التعليمية، إلى جانب توفير مختلف عناصر الجودة التي تتطلبها الدراسة، تماشيًا مع استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما أشار إلى تنفيذ خطة الأنشطة الطلابية الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية بالتزامن مع انتظام الدراسة، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية متكاملة ومحفزة للطلاب.

وقال  إن الفصل الدراسي الثاني سيشهد تنظيم العديد من الأنشطة الطلابية والخدمات المجتمعية والمؤتمرات العلمية، التي تستهدف رفع مستوى الوعي لدى طلاب الجامعة بالقضايا المجتمعية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدًا الدور المهم للأنشطة الطلابية في بناء شخصية الطالب، وتنمية وعيه، وصقل مهاراته الإبداعية، وتعزيز قدراته على التواصل الفعّال، كما أشار إلى أنه تم تشكيل لجان للإعداد والتنظيم لتنفيذ فعاليات وأنشطة مكثفة خلال شهر رمضان الكريم.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن إجازة منتصف العام الجامعي شهدت تنفيذ خطة متكاملة من الأنشطة والفعاليات الطلابية المتنوعة، شملت العديد من البرامج الثقافية والعلمية والفنية والرياضية والاجتماعية، إلى جانب ورش العمل لتنمية المهارات وبناء القدرات، والمشاركة في المسابقات القومية، وزيارات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السادسة والخمسين، والمتحف المصري الكبير، فضلًا عن مختلف أنشطة الاتحادات الطلابية، والأنشطة الكشفية والخدمية، والفعاليات التكنولوجية الداعمة للابتكار والذكاء الاصطناعي، مما أسهم في صقل مواهب الطلاب، وتعزيز روح الانتماء، وتنمية الشخصية المتكاملة

يذكر  أنه وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الجامعي 2025–2026، يبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 7 فبراير 2026، وتستمر الدراسة حتى 21 مايو 2026، وتُجرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري مايو ويونيو، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات في كل كلية.

