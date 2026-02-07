إطلاق Brave Ark .. جهاز لوحي عملاق ببطارية 14,550 مللي أمبير ووضع سطح مكتب كامل

كشفت منصات متخصصة في الهواتف والأجهزة الذكية، من بينها GSMArena وFoneArena، أن شركة Brave الناشئة، ومقرها الهند، أعلنت عن أول أجهزتها بنظام أندرويد تحت اسم Brave Ark، وهو جهاز لوحي كبير يستهدف العمل والدراسة ويمكن استخدامه كـ كمبيوتر محمول خفيف بفضل وضع سطح المكتب المدمج.

أوضحت التقارير أن الشركة لا ترتبط بمتصفح Brave المعروف، وأن الجهاز يأتي ضمن فئة الأجهزة 2 في 1، أي أنه يعمل كجهاز لوحي ويمكن توصيله بلوحة مفاتيح مغناطيسية لتحويله إلى حاسب محمول للاستخدام الإنتاجي.

شاشة 12.95 بوصة بتردد 144 هرتز ودعم القلم

أوضحت GSMArena أن Brave Ark يعتمد على شاشة LCD كبيرة بقياس 12.95 بوصة بدقة 2.8K تبلغ 2880×1840 بكسل، مع معدل تحديث عالٍ يصل إلى 144 هرتز لدعم العرض السلس سواء في التصفح أو الألعاب.

أشارت المنصة إلى أن الشاشة تدعم تقنية HDR10 وسطوعًا يصل إلى نحو 700 شمعة، إلى جانب دعم قلم Ark Pen الذي يتعرّف على 4096 مستوى من ضغط الكتابة وزوايا ميل تتجاوز 50 درجة، مع معدل استشعار يصل إلى 240 هرتز وزمن استجابة أقل من 10 مللي ثانية، ما يجعل الجهاز مناسبًا لتدوين الملاحظات والرسم والعمل الإبداعي.

معالج Snapdragon 8s Gen 3 وذاكرة 12 جيجابايت

أكدت FoneArena أن الجهاز اللوحي الجديد يعمل بمعالج Snapdragon 8s Gen 3 من كوالكوم المصنع بتقنية 4 نانومتر، مع معالج رسوميات Adreno 735، وهي شريحة قوية كانت موجهة لهواتف الفئة العليا من أندرويد في العام الماضي.

أوضحت المنصة أن Brave Ark يتوفر حاليًا بتكوين واحد فقط يضم 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و256 جيجابايت من التخزين الداخلي، مع إمكانية زيادة المساحة حتى 1 تيرابايت عبر بطاقة microSD، ويعمل بنظام أندرويد 15 مع وضع Surface أو Desktop Mode مخصص يتيح تشغيل نوافذ متعددة قابلة لتغيير الحجم وتوصيل شاشة ثانية عبر منفذ USB‑C.

بطارية ضخمة 14,550 مللي أمبير في هيكل نحيف

أشارت GSMArena إلى أن أبرز ما يميز Brave Ark هو البطارية الضخمة التي تأتي بسعة 14,550 مللي أمبير، وهي من أكبر البطاريات المتاحة حاليًا في جهاز لوحي بهذه الفئة، مع دعم شحن سريع بقدرة 33 واط عبر معيار USB‑PD.

أوضحت المنصة أن اللافت في التصميم هو نجاح الشركة في دمج هذه السعة الكبيرة داخل هيكل نحيف لا يتجاوز سمكه 7.6 ملم، مع تصميم معدني كامل (Metal Unibody)، بينما تشير تقارير من وسائل إعلام هندية إلى أن الشركة تعد بما يصل إلى يومين من الاستخدام أو حتى 20 ساعة من العمل المتواصل على شحنة واحدة وفقًا لسيناريوهات الاستخدام المعلنة.

لوحة مفاتيح مغناطيسية و8 مكبرات صوت مع DTS

أكدت التقارير أن Brave Ark يدعم لوحة مفاتيح اختيارية تُثبت مغناطيسيًا بالجهاز عبر موصل Pogo Pins، وتضم مفاتيح بإضاءة خلفية وزرًا مخصصًا للذكاء الاصطناعي، إلى جانب إمكانية شحنها تلقائيًا عند توصيلها بالجهاز.

أوضحت GSMArena أن الجهاز يحتوي كذلك على 8 مكبرات صوت (4 ووفَر و4 تويتر) مع دعم صوتيات DTS، بالإضافة إلى منفذ USB‑C للصوت وميكروفونات متعددة مع تقنيات تقليل الضوضاء، ما يجعله مناسبًا لاستهلاك المحتوى ومكالمات الفيديو إلى جانب الاستخدام الإنتاجي.

السعر والتوافر في السوق الهندية

أشارت FoneArena إلى أن Brave Ark طُرح في الهند بلون واحد يحمل اسم Galactic Blue بسعر 34,999 روبية هندية لنسخة 12/256 جيجابايت، أي ما يضعه في شريحة الأجهزة اللوحية متوسطة إلى عالية المواصفات في السوق هناك.

أوضحت المنصة أن الجهاز يُباع حصريًا عبر موقع أمازون الهند في المرحلة الحالية، مع عرض ترويجي يمنح أول 200 مشترٍ لوحة مفاتيح Brave Ark مجانًا، في حين يتضمن الصندوق القياسي القلم، والشارجر، وغطاء حماية عادي، بينما تُباع أغطية إضافية مقاومة للصدمات أو مزودة بحامل مدمج بشكل منفصل.