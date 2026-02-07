قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لن اتكلم إلا بالمعلومات.. ماذا قال نشأت الديهي عن التعديل الوزاري
بعد حذف منشور مها نصار.. هند صبري تشارك جمهورها كواليس شارك تانك| القصة الكاملة
ضربة موجعة للأهلي.. ماذا قال سيف زاهر عن إصابة تريزيجيه
صدمة لمنتحلي صفة إعلامي.. الحبس في انتظار المخالفين
البنك المركزي يعلن طرح أذون خزانة بـ 75 مليار جنيه.. غدا
لا تتعرضوا للشمس غدًا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا
رائد زراعة الكبد: التبرع بالأنسجة محسوم دينيًا ولا داعي لإثارة الجدل من جديد
هل الشكوى ضد الجار المؤذي جائزة شرعا ؟.. أزهري يجيب
تحميل إمساكية رمضان 2026 في مصر.. مواعيد السحور والإفطار والصلوات بدقة
طاهر بديلا .. الإصابة تجبر تريزيجيه لمغادرة مواجهة الأهلي وشبيبة القبائل
3 أهداف ضائعة.. دفاع كارثي للأهلي أمام شبيبة القبائل.. ملخص الشوط الأول
استخدام نظارات مخصصة .. موعد كسوف الشمس يوم 17 فبراير 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إطلاق Brave Ark .. جهاز لوحي عملاق ببطارية 14,550 مللي أمبير ووضع سطح مكتب كامل

Brave Ark
Brave Ark
احمد الشريف

كشفت منصات متخصصة في الهواتف والأجهزة الذكية، من بينها GSMArena وFoneArena، أن شركة Brave الناشئة، ومقرها الهند، أعلنت عن أول أجهزتها بنظام أندرويد تحت اسم Brave Ark، وهو جهاز لوحي كبير يستهدف العمل والدراسة ويمكن استخدامه كـ كمبيوتر محمول خفيف بفضل وضع سطح المكتب المدمج. 

أوضحت التقارير أن الشركة لا ترتبط بمتصفح Brave المعروف، وأن الجهاز يأتي ضمن فئة الأجهزة 2 في 1، أي أنه يعمل كجهاز لوحي ويمكن توصيله بلوحة مفاتيح مغناطيسية لتحويله إلى حاسب محمول للاستخدام الإنتاجي.

شاشة 12.95 بوصة بتردد 144 هرتز ودعم القلم

أوضحت GSMArena أن Brave Ark يعتمد على شاشة LCD كبيرة بقياس 12.95 بوصة بدقة 2.8K تبلغ 2880×1840 بكسل، مع معدل تحديث عالٍ يصل إلى 144 هرتز لدعم العرض السلس سواء في التصفح أو الألعاب. 

أشارت المنصة إلى أن الشاشة تدعم تقنية HDR10 وسطوعًا يصل إلى نحو 700 شمعة، إلى جانب دعم قلم Ark Pen الذي يتعرّف على 4096 مستوى من ضغط الكتابة وزوايا ميل تتجاوز 50 درجة، مع معدل استشعار يصل إلى 240 هرتز وزمن استجابة أقل من 10 مللي ثانية، ما يجعل الجهاز مناسبًا لتدوين الملاحظات والرسم والعمل الإبداعي.

معالج Snapdragon 8s Gen 3 وذاكرة 12 جيجابايت

أكدت FoneArena أن الجهاز اللوحي الجديد يعمل بمعالج Snapdragon 8s Gen 3 من كوالكوم المصنع بتقنية 4 نانومتر، مع معالج رسوميات Adreno 735، وهي شريحة قوية كانت موجهة لهواتف الفئة العليا من أندرويد في العام الماضي.

أوضحت المنصة أن Brave Ark يتوفر حاليًا بتكوين واحد فقط يضم 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و256 جيجابايت من التخزين الداخلي، مع إمكانية زيادة المساحة حتى 1 تيرابايت عبر بطاقة microSD، ويعمل بنظام أندرويد 15 مع وضع Surface أو Desktop Mode مخصص يتيح تشغيل نوافذ متعددة قابلة لتغيير الحجم وتوصيل شاشة ثانية عبر منفذ USB‑C.

بطارية ضخمة 14,550 مللي أمبير في هيكل نحيف

أشارت GSMArena إلى أن أبرز ما يميز Brave Ark هو البطارية الضخمة التي تأتي بسعة 14,550 مللي أمبير، وهي من أكبر البطاريات المتاحة حاليًا في جهاز لوحي بهذه الفئة، مع دعم شحن سريع بقدرة 33 واط عبر معيار USB‑PD.

أوضحت المنصة أن اللافت في التصميم هو نجاح الشركة في دمج هذه السعة الكبيرة داخل هيكل نحيف لا يتجاوز سمكه 7.6 ملم، مع تصميم معدني كامل (Metal Unibody)، بينما تشير تقارير من وسائل إعلام هندية إلى أن الشركة تعد بما يصل إلى يومين من الاستخدام أو حتى 20 ساعة من العمل المتواصل على شحنة واحدة وفقًا لسيناريوهات الاستخدام المعلنة.

لوحة مفاتيح مغناطيسية و8 مكبرات صوت مع DTS

أكدت التقارير أن Brave Ark يدعم لوحة مفاتيح اختيارية تُثبت مغناطيسيًا بالجهاز عبر موصل Pogo Pins، وتضم مفاتيح بإضاءة خلفية وزرًا مخصصًا للذكاء الاصطناعي، إلى جانب إمكانية شحنها تلقائيًا عند توصيلها بالجهاز. 

أوضحت GSMArena أن الجهاز يحتوي كذلك على 8 مكبرات صوت (4 ووفَر و4 تويتر) مع دعم صوتيات DTS، بالإضافة إلى منفذ USB‑C للصوت وميكروفونات متعددة مع تقنيات تقليل الضوضاء، ما يجعله مناسبًا لاستهلاك المحتوى ومكالمات الفيديو إلى جانب الاستخدام الإنتاجي.

السعر والتوافر في السوق الهندية

أشارت FoneArena إلى أن Brave Ark طُرح في الهند بلون واحد يحمل اسم Galactic Blue بسعر 34,999 روبية هندية لنسخة 12/256 جيجابايت، أي ما يضعه في شريحة الأجهزة اللوحية متوسطة إلى عالية المواصفات في السوق هناك.

أوضحت المنصة أن الجهاز يُباع حصريًا عبر موقع أمازون الهند في المرحلة الحالية، مع عرض ترويجي يمنح أول 200 مشترٍ لوحة مفاتيح Brave Ark مجانًا، في حين يتضمن الصندوق القياسي القلم، والشارجر، وغطاء حماية عادي، بينما تُباع أغطية إضافية مقاومة للصدمات أو مزودة بحامل مدمج بشكل منفصل.

Brave Ark مفاتيح مغناطيسية قلم Ark Pen كمبيوتر محمول حاسب محمول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الالكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الإبتدائية والإعدادية 2026

سعر الذهب

1000 جنيه زيادة جديدة| قفزة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بعد تبكيرها بمناسبة شهر رمضان الكريم

تبكير صرف مرتبات فبراير 2026 رسميًا قبل رمضان .. اعرف الموعد

بوابة الأزهر الإلكترونية

بوابة الأزهر الإلكترونية 2026.. احصل على نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي

رسميًا.. الحد الأقصى للتحويل من إنستاباي بعد إطلاق ميزة جديدة

جانب من الفيديو

كنت خايفة عليها.. ننشر اعترفات المتهمة بالتعدي على والدتها بالضرب بالشرقية

محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

بنسبة نجاح59.01 %.. محافظ أسيوط يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية | اعرفها برقم الجلوس

جانب من الفيديو

عندها 90 سنة..التحقيق مع المتهمة بالتعدي على والدتها المسنة في الشرقية

ترشيحاتنا

توروب

غير مقتنع باللاعب .. وائل جمعة يهاجم توروب بسبب موقفه من بلعمري

وائل جمعة

وائل جمعة ينتقد تعاقدات الأهلي: ينفق أموالا طائلة على صفقات لا تلبي الطموحات

نيوكاسل

برينتفورد يفوز 3-2 على نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

بالصور

بعد حذف منشور مها نصار.. هند صبري تشارك جمهورها كواليس شارك تانك| القصة الكاملة

هند صبري ومها نصار
هند صبري ومها نصار
هند صبري ومها نصار

انطلاق مبادرة خطوة – Step لاكتشاف ورعاية مواهب ذوي الهمم بمراكز شباب الشرقية

قادرون باختلاف
قادرون باختلاف
قادرون باختلاف

عزاء والد علا رشدي | أحمد السعدني ومحمد ممدوح أبرز الحضور.. صور

احمد صلا السعدنى واحمد حاتم من عزاء والد علا رشدي
احمد صلا السعدنى واحمد حاتم من عزاء والد علا رشدي
احمد صلا السعدنى واحمد حاتم من عزاء والد علا رشدي

استجابة لمٌسنة الزقازيق.. محافظ الشرقية يكلف بتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية لها

مسنة الشرقية
مسنة الشرقية
مسنة الشرقية

فيديو

دولة التلاوة

الحلقة قبل الأخيرة.. المتسابقون يفتتحون المنافسة بأنشودة "قمر سيدنا النبي"

الدكتور حسام عبد الغفار

حسام عبد الغفار يكشف عن أماكن تواجد عيادات إدمان الإنترنت.. فيديو

بوستر مسلسل "الست موناليزا"

عوضي على الله .. طرح الأغنية الدعائية لمسلسل الست موناليزا

الدكتور حسام عبد الغفار

متحدث الصحة : التبرع بالجلد لا يسبب تشوهات .. والمأخوذ طبقة رقيقة جدا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

المزيد