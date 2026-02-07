غزة على صفيح ساخن.. خروقات إسرائيلية تختبر صمود وقف إطلاق النار

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا بعنوان "غزة على صفيح ساخن رغم وقف إطلاق النار"، أشارت فيه إلى أن مؤشرات التصعيد عادت إلى الواجهة مجددًا رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي، وذلك مع تحركات ميدانية إسرائيلية أثارت مخاوف من مرحلة أكثر خطورة في مسار المواجهة.

وأضاف التقرير، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدر الجمعة أوامر بإخلاء مبنى سكني في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة تمهيدًا لقصفه، في خطوة عكست تصعيدًا ميدانيًا جديدًا رغم الحديث المتكرر عن الهدنة.

وبعد ساعات من التحذيرات نفذ الجيش القصف فعليًا، ما أدى إلى تدمير أجزاء من المبنى وإلحاق أضرار بعدد من المنازل المجاورة، وأجبر سكان المنطقة على مغادرتها وسط حالة من الخوف والقلق.

طبيعة العمليات العسكرية الإسرائيلية

وأوضح أن هذا التطور أعاد طرح تساؤلات بشأن طبيعة العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، في ظل مخاوف من ترسيخ نمط يعتمد على أوامر الإخلاء المسبقة ثم القصف، على نحو يذكر بسيناريوهات استهداف واسعة شهدتها ساحات صراع أخرى في المنطقة، لا سيما في لبنان.

وأشار التقرير، إلى أن ما جرى في حي الزيتون يأتي ضمن سلسلة خروقات متصاعدة لاتفاق وقف إطلاق النار، ما يضع مستقبل التهدئة أمام اختبار حقيقي، في وقت تتزايد فيه التحذيرات من تداعيات إنسانية وأمنية خطيرة على سكان القطاع.

تهدئة معلنة وتصعيد يتكرس

وبين تهدئة معلنة وتصعيد يتكرس ميدانيًا، يبقى قطاع غزة في دائرة توتر مفتوحة تنذر بأن الأوضاع قد تكون مقبلة على مزيد من التعقيد في أي لحظة نتيجة التصعيد الإسرائيلي.