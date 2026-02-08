لغات الحب تختلف.. استشارية نفسية تحذر من التوقعات المبالغ فيها بالعلاقات

قالت أمل محسن، استشاري الصحة النفسية، إن طرق التعبير عن المشاعر أو ما يُعرف بـ«لغات الحب» تختلف من شخص لآخر، مشيرة إلى أن المشكلة تبدأ حين يضع البعض أحكامًا مسبقة على الآخرين، دون منحهم فرصة حقيقية للتعبير عن مشاعرهم بأسلوبهم الخاص.

التشابه الكامل بين الطرفين

أوضحت خلال لقائها مع برنامج أنا وهو وهي المذاع على قناة صدى البلد أن العلاقات الناجحة لا تقوم على التشابه الكامل بين الطرفين، بل على التكامل، مؤكدة أنه ليس مطلوبًا أن يكون الشريكان نسخة واحدة، وإنما الأهم أن يكمل كل منهما الآخر.

مشاعر وتوقعات مبالغ فيها

وأضافت أن بعض الأشخاص يمتلكون مشاعر وتوقعات مبالغ فيها، موضحة أنه في بعض حالات التقدم للزواج، تتخيل الفتاة أن شريك حياتها يجب أن يجمع كل الصفات المثالية دفعة واحدة، مثل الكرم والحنان والاحتواء الدائم، والاستماع المستمر، وتوفير كل متطلبات الترفيه، فضلًا عن التواجد الكامل في كل الظروف العائلية الصعبة.

وأشارت استشاري الصحة النفسية إلى أن لكل إنسان أحلامه وتوقعاته الخاصة، لكن الخطأ الشائع هو الخلط بين الأحلام والواقع، دون النظر إلى الإمكانيات الحقيقية للطرف الآخر، مؤكدة أن الوعي بهذه الفروق يسهم في بناء علاقات أكثر توازنًا واستقرارًا.