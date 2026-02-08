محافظ أسيوط: بدأنا خطة مبكرة لدعم المواطنين خلال شهر رمضان.. فيديو

قال اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، إن المحافظة بدأت خطة مبكرة وشاملة لدعم المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، تقوم على استنفار كامل لجميع قطاعات المحافظة، بما في ذلك التموين والصحة والكهرباء والمياه والصرف الصحي والتضامن الاجتماعي، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين طوال الشهر الكريم.

وأوضح محافظ أسيوط، خلال مداخلة في برنامج "أحداث الساعة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، أنه تم إقامة شوادر ومنافذ بيع ثابتة ومتحركة في جميع القرى والمراكز، لتوفير السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مخفضة تتراوح بين 20 و30% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق، إلى جانب توزيع كراتين رمضان على الأسر الأولى بالرعاية.

وأشار إلى فرض رقابة صارمة على الأسواق لضمان وصول السلع بالأسعار المقررة، مع تنفيذ حملات مكثفة لدعم منظومة التموين وتوفير أنابيب البوتاجاز بالسعر الرسمي، وزيادة المعروض منها في مختلف المنافذ.

وأكد اللواء أبوالنصر دعم المحافظة لجميع منتجات اللحوم البلدية والمستوردة والدواجن ومستلزمات الأسرة خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة، مع تكثيف الحملات لضبط المخالفات، خاصة ما يتعلق بالألعاب النارية وكل ما قد يضر بالصائمين.

وفيما يخص توفير السلع وضبط الأسعار، خاصة أسعار الدواجن، أوضح محافظ أسيوط وجود تنسيق كامل مع وزارة التموين والغرفة التجارية وكبار التجار، إضافة إلى مشروعات الثروة الحيوانية بالمحافظة وبمشاركة المجتمع المدني، لتوفير الدواجن واللحوم ومنتجات الألبان والأرز والياميش والزيوت والسكر وجميع السلع الأساسية بأسعار تقل كثيرًا عن مثيلاتها في الأسواق.

