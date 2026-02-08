قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اللاعب رفض الأهلي.. كواليس فشل صفقة كباكا في اللحظات الأخيرة
غياب مؤثر قبل مباريات حاسمة.. التقييم الطبي يكشف مدة غياب تريزيجيه عن الأهلي
زلزالان بقوة 5.7 ريختر يضربان المكسيك وتشيلي
2 مليون دولار تربك الأهلي.. أشرف داري يُشعل أزمة داخل القلعة الحمراء
اتحاد الكرة يفجر مفاجأة: لم نخاطب كاف لتغيير موعد مباراة الزمالك وكايزر
أسعار برامج عمرة رمضان 1447 هـ 2026 وتفاصيل الباقات المتاحة
مدرب مالي: الأهلي خسر إليو ديانج.. وانتظروا تألقه مع فالنسيا
إمساكية رمضان 2026 في القاهرة والمحافظات.. مواعيد الصلوات وساعات الصيام
بدء صرف معاش تكافل وكرامة فبراير 2026 وخطوات الاستعلام الرسمية
تعديل قانون الضريبة العقارية.. الحكومة تتوقع 20 مليار جنيه من 2 مليون وحدة جديدة
استقرار سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك الأحد 8 فبراير 2026
من الرصد الروتيني إلى الرقمنة.. محطات لحظية لمواجهة التلوث السمعي في السويس
توك شو

المستشار طاهر الخولي: التنظيمات الإرهابية في السجون يكفرون بعضهم

المستشار طاهر الخولي
المستشار طاهر الخولي
محمد شحتة

كشف المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه قضى 16 عامًا في عمله بنيابة أمن الدولة، وخلال تلك الفترة حقق في عدد كبير من قضايا الإرهاب، مشيرًا إلى أن التيارات الإرهابية متنوعة ومختلفة، وكل منها قد يكفر الآخر، قائلًا:"في السجن، كان التكفيري أو الجهادي يرفض الصلاة خلف الإخواني، كلهم يكفرون بعضهم البعض".

وتابع خلال لقاء ببرنامج «الصورة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار:"موسوعة «آلهة الدم» التي نوقشت ضمن فعاليات معرض القاهرة للكتاب هذا العام، ناقشت ضرورة مواجهة الأفكار بالأفكار، محاربة الفكر وليس الحدث الآني. صحيح أن السلاح يُستخدم في مواجهة السلاح، لكن يجب مواجهة الإرهاب وأفكاره من المنبع قبل مواجهة الإرهابي نفسه".

وعن قضية ميليشيات الأزهر والاستعراض  العسكري  عام 2006، قال:"كانوا من جماعة الإخوان المسلمين، وكانت المرة الأولى التي بدأت فيها الجماعة المحظورة باستعراض قوتها، حيث قاموا باستعراض عسكري داخل جامعة الأزهر، وكان الهدف إظهار أن لديهم قوة عسكرية وقادرين على استخدام العنف، وكانت رسالة للدولة في ذلك الوقت. وحققنا مع التنظيم، وكان يضم 97 طالبًا بالإضافة إلى قيادات مثل حسن مالك وخيرت الشاطر".

وأضاف:"قمنا بتفتيش أماكن المبيت لهم في مدينة الأزهر الجامعية، ووجدنا أسلحة وعصابات يضعونها على العين، كانت نفس تدريبات حركة حماس، وكانت رسالة للدولة بأن التيار الإسلامي يكشف عن نواياه ولديه قوة عسكرية متناغمة في الشارع المصري، وأن فكرهم قادر ين على حمايته بالسلاح".

وكشف الخولي أنه لم يحقق مع خيرت الشاطر، لكنه حقق مع محمد مرسي العياط، قائلًا:"حققت معه في عام 2009 حين كانت هناك مظاهرات أمام نادي القضاة وتوجهت للعباسية، وكان يقودها وقتها، وحققنا معه في تلك الواقعة، وتم حبسه ستة إلى سبعة أشهر. هو رجل طيب".

وأكمل:"لم أتوقع أبدًا، في لحظة التحقيق معه، أن يصبح يومًا ما رئيسًا للجمهورية، مصر كبيرة عليهم جدًا".

