زراعة الإسماعيلية تنفذ مدرسة حقلية لمحصول القمح بمركز أبوصوير

وجه اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الدعم الفني والإرشادي للمزارعين وزيادة الإنتاجية الزراعية، قامت مديرية الزراعة، برئاسة الدكتور محمد عطوة جمال الدين، وكيل وزارة الزراعة، بتنفيذ مدرسة حقلية لمحصول القمح بمركز أبوصوير "السبع آبار غربية"، ضمن أنشطة المرحلة الرابعة لمبادرة «ازرع».

تهدف المدرسة الحقلية إلى رفع وعي صغار المزارعين بالممارسات الزراعية الجيدة لمحصول القمح خلال مختلف مراحل النمو، وتحسين الإنتاجية وجودة المحصول من خلال تطبيق التوصيات الفنية الحديثة، إلى جانب التوعية بترشيد استخدام مياه الري والأسمدة بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد الزراعية، وسبل الوقاية من الآفات والأمراض، وأفضل الأساليب الحديثة لزيادة الإنتاجية للمحصول .

وشارك في تنفيذ المدرسة الحقلية المهندس عصام حمدان، والمهندسة أميرة إسماعيل حسن، والمهندس هشام حمزة ، بحضور عدد من مهندسي الإرشاد الزراعي ومزارعي المنطقة.

وتأتي هذه الفعالية في إطار جهود إدارة الإرشاد الزراعي لتنمية قدرات صغار المزارعين ونشر الممارسات الزراعية السليمة، وذلك ضمن مبادرة «ازرع» التي تنفذها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الزراعة، ومديرية التضامن الاجتماعي، ومديرية الزراعة.