منافذ بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء في الوادي الجديد

أطلق مركز باريس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، مبادرة لطرح الخضروات والفاكهة الطازجة بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية استعدادا لشهر رمضان المعظم.



مواجهة الغلاء والحد من تأثيره على الأسر



وقال سلامة محمد الحريتي، رئيس مركز باريس بالوادي الجديد، إن المبادرة جاءت لمواجهة الغلاء والحد من تأثيره على الأسر، عبر زيادة المعروض من الخضر والفاكهة وطرحها بشكل منظم داخل نطاق المركز، بما يضمن وصول السلع للمواطنين دون تحميلهم أعباء الانتقال للأسواق البعيدة أو التعرض لتفاوتات سعرية كبيرة بين منطقة وأخرى.

وأكد الحريتي في بيان، أن المبادرة تعتمد على فكرة "السعر الواضح" لتقليل الجدل حول التسعير وتسهيل المقارنة، إذ تُعرض الأصناف مع أسعارها بصورة مباشرة أمام المواطنين، بما يضمن شفافية أكبر أثناء الشراء، ويساعد في ضبط حركة البيع داخل المنافذ، خصوصًا مع الإقبال المتوقع في الأيام الأولى من الطرح.

وبحسب قائمة الأسعار المعلنة، شملت المبادرة خضروات متنوعة تُباع بالكيلو، على رأسها الطماطم بسعر 7.5 جنيه، والبطاطس 10 جنيهات، والبصل 12.5 جنيه، والخيار 12.5 جنيه، والجزر 10 جنيهات، والباذنجان 12.5 جنيه، والفلفل 15 جنيهًا.

كما ضمت القائمة فاكهة أساسية وإقبالها مرتفع لدى الأسر، إذ جرى طرح الموز بسعر 25 جنيهًا للكيلو، والفراولة 25 جنيهًا، والبرتقال 20 جنيهًا، والتفاح 30 جنيهًا، والجوافة 35 جنيهًا.