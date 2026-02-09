السكرتير العام لبني سويف يجتمع ومجلس إدارة مركز تدريب علوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات

في ضوء تكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،عقد السكرتير العام اللواء حازم عزت ،الاجتماع الشهري لمجلس إدارة مركز تدريب علوم الحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات التابع لديوان عام المحافظة .

جاء ذلك بحضور : محمد أبو الفتوح مدير عام الشؤون القانونية، عماد ربيع مدير عام الشؤون المالية والإدارية بديوان عام المحافظة، هيثم محمدمدير مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار ، عامر نصر الدين مدير مركز تدريب علوم الحاسب

ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات،تضمنت متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماع الأخير للمجلس واستعراض تقارير الأداء عن الدورات المُنفذة عن شهر يناير الماضي ، وتقييم آراء ومقترحات المتدربين،علاوة على استعراض الموقف الموقف المالي للمركز ، فضلا عن متابعة أعمال رفع كفاءة المركز ودعمه بمعدات وأجهزة وتجهيزات مكتبية



