محافظ طولكرم: التركيز الدولي على غزة سمح للاحتلال بتصعيد إجراءات التهويد

حذر عبد الله كميل، محافظ طولكرم بالضفة الغربية، من خطورة السياسات الإسرائيلية الأخيرة، مشيرا إلى أنه تمثل “حرب إبادة صامتة” تستهدف فرض واقع جديد قائم على الضم التدريجي للأراضي الفلسطينية.

وقال عبدالله كميل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة”، أن إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التصعيد يرتبط بحساباته السياسية والشخصية، مؤكدا أن استمرار هذه السياسات ينسف أي فرص للسلام ويدفع المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار.

وتابع محافظ طولكرم بالضفة الغربية، أن التركيز الدولي على حرب غزة سمح للاحتلال بتصعيد إجراءات التهويد والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، في محاولة لتقويض أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.