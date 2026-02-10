أسبوع مصيري بالزمالك.. ناقد رياضي يكشف أسباب اعتراض الأبيض على مواعيد المباريات

أكد الناقد الرياضي عبد اللطيف فوزي أن نادي الزمالك يخوض مباريات مصيرية ترسم طريق الفريق هذا الموسم خلال هذا الأسبوع، متحدثًا في الوقت ذاته عن أسباب اعتراض إدارة الأبيض على جدول المباريات المضغوط، والذي ازداد تلاحم مبارياته مع تحديد مباراة سيراميكا كليوباترا في دور الـ16 بكأس مصر يوم 17 فبراير الجاري.

وقال عبد اللطيف فوزي، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الزمالك يمر بأزمات كثيرة ويحتاج إلى الهدوء في الفترة الحالية خاصةً في ظل أن الزمالك مقبل على أسبوع مصيري».

واستعرض عبد اللطيف فوزي أسباب أزمة مواعيد مباريات الزمالك واعتراض مجلس إدارة النادي على تلك المواعيد، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» حدد 3 أيام لمواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا وهي الجمعة والسبت والأحد، بينما مباريات كأس الكونفدرالية جميعها تُلعب في يوم واحد، وهو يوم الأحد.

وأضاف فوزي أن بداية التغيير كانت في الجولة الثانية، حيث تم تقديم مباراتي المصري البورسعيدي والزمالك إلى يومي الجمعة والسبت بسبب كأس العرب 2025.

وتابع قائلًا: «مسؤولو الزمالك يرون أن اتحاد الكرة هو من خاطب الكاف من أجل تقديم موعد مباراة الزمالك أمام كايزر تشيفز في كأس الكونفدرالية، وهو التغيير الذي تسبب في ضغط مباريات الفريق الأبيض».

وأشاد فوزي باللاعبين الصاعدين من قطاع الناشئين بنادي الزمالك، لافتًا إلى أنهم يقدمون مستوى جيدًا، وأبرزهم محمد إبراهيم وأحمد خضري ويوسف وائل، وحصول اللاعبين على الثقة كان أكبر دافع لظهورهم بالشكل الجيد.

وفي سياق منفصل، تحدث عبد الطيف فوزي عن أن الاتحاد السكندري أكثر الفرق المميزة التي أبرمت صفقات في فترة الانتقالات الشتوية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي وموقفه في جدول ترتيب الدوري.

ورأى فوزي أنه من الصعب عودة محمود عبد المنعم كهربا لمستواه مع نادي إنبي خاصةً في ظل غياب الدعم الجماهيري في النادي البترولي وغياب الحافز الذي تضيفه الجماهير.



