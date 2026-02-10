قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفقا لآخر التحديثات.. سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 10-2-2026
مسئول بالبيت الأبيض: ترامب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية
دعاء الفجر يوم 22 شعبان.. كلمات تفتح أبواب المغفرة ابدأ بها يومك
أتوبيس البساتين.. واقعة تحرش تهز الرأي العام وتكشف ضحايا أخريات
تعديل مواعيد قطارات السكة الحديد على بعض الخطوط مع بداية شهر رمضان المعظم| تفاصيل
سماع الشهود في محاكمة 25 متهما بقضية خلية الظاهر.. اليوم
الزمالك ليس وحده.. كواليس مثيرة عن الأزمة المالية داخل الأهلي
رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2026 والشروط وأماكن الاختبارات
روسيا تشترط ضمانات أمنية إلزامية في أي معاهدة سلام مع أوكرانيا
عايز 70 مليون.. سهام صالح تكشف سبب عدم التزام إمام عاشور مع الأهلي
شبورة كثيفة ورياح مثيرة للأتربة.. تحذيرات من حالة الطقس وانخفاض الرؤية
رياضة

أسبوع مصيري بالزمالك.. ناقد رياضي يكشف أسباب اعتراض الأبيض على مواعيد المباريات

الزمالك
الزمالك
رباب الهواري

أكد الناقد الرياضي عبد اللطيف فوزي أن نادي الزمالك يخوض مباريات مصيرية ترسم طريق الفريق هذا الموسم خلال هذا الأسبوع، متحدثًا في الوقت ذاته عن أسباب اعتراض إدارة الأبيض على جدول المباريات المضغوط، والذي ازداد تلاحم مبارياته مع تحديد مباراة سيراميكا كليوباترا في دور الـ16 بكأس مصر يوم 17 فبراير الجاري.

وقال عبد اللطيف فوزي، خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «الزمالك يمر بأزمات كثيرة ويحتاج إلى الهدوء في الفترة الحالية خاصةً في ظل أن الزمالك مقبل على أسبوع مصيري».

واستعرض عبد اللطيف فوزي أسباب أزمة مواعيد مباريات الزمالك واعتراض مجلس إدارة النادي على تلك المواعيد، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكاف» حدد 3 أيام لمواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا وهي الجمعة والسبت والأحد، بينما مباريات كأس الكونفدرالية جميعها تُلعب في يوم واحد، وهو يوم الأحد.

وأضاف فوزي أن بداية التغيير كانت في الجولة الثانية، حيث تم تقديم مباراتي المصري البورسعيدي والزمالك إلى يومي الجمعة والسبت بسبب كأس العرب 2025.

وتابع قائلًا: «مسؤولو الزمالك يرون أن اتحاد الكرة هو من خاطب الكاف من أجل تقديم موعد مباراة الزمالك أمام كايزر تشيفز في كأس الكونفدرالية، وهو التغيير الذي تسبب في ضغط مباريات الفريق الأبيض».

وأشاد فوزي باللاعبين الصاعدين من قطاع الناشئين بنادي الزمالك، لافتًا إلى أنهم يقدمون مستوى جيدًا، وأبرزهم محمد إبراهيم وأحمد خضري ويوسف وائل، وحصول اللاعبين على الثقة كان أكبر دافع لظهورهم بالشكل الجيد.

وفي سياق منفصل، تحدث عبد الطيف فوزي عن أن الاتحاد السكندري أكثر الفرق المميزة التي أبرمت صفقات في فترة الانتقالات الشتوية خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي وموقفه في جدول ترتيب الدوري.

ورأى فوزي أنه من الصعب عودة محمود عبد المنعم كهربا لمستواه مع نادي إنبي خاصةً في ظل غياب الدعم الجماهيري في النادي البترولي وغياب الحافز الذي تضيفه الجماهير.


 

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

رجيم الماء.. موضة سريعة لإنقاص الوزن أم خطر صامت يهدد صحتك؟

طريقة عمل رول الفراخ.. وصفة سهلة بطعم المطاعم وخطوات مضمونة

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان .. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل على قد الحب

