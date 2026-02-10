أنيميا الفول عند الأطفال.. تعرف على الأعراض وكيفية الوقاية

حذر خبراء الصحة من مرض أنيميا الفول المعروف طبيًا باسم نقص إنزيم G6PD، وهو اضطراب وراثي يصيب خلايا الدم الحمراء ويجعلها أكثر عرضة للتحلل عند التعرض لبعض المؤثرات، أبرزها تناول الفول وبعض الأدوية والمكملات الغذائية.

وأشار الأطباء إلى أن المرض غالبًا ما يظهر عند الأطفال الذكور، لأنه مرتبط بالكروموسوم X، حيث يكون الإناث ناقلات غالبًا دون ظهور الأعراض، بينما يصاب الذكور بشكل مباشر. ومن الأعراض الشائعة للمرض: تعب شديد، اصفرار الجلد والعينين (اليرقان)، ارتفاع درجة الحرارة أحيانًا، وبول داكن اللون.

وأكد الأطباء على أهمية التشخيص المبكر من خلال فحص دم بسيط يمكنه تحديد نقص إنزيم G6PD، ما يتيح وضع خطة وقائية تشمل تجنب الفول وبعض الأدوية والمكملات التي قد تسبب تحلل خلايا الدم الحمراء.

كما نبهوا إلى ضرورة إبلاغ الأهل عن أي تاريخ عائلي للمرض قبل إدخال الأطعمة أو الأدوية المحفزة، مشيرين إلى أن المرض قابل للإدارة والوقاية، لكن تجاهله قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل فقر الدم الحاد أو مضاعفات الكبد.

وأكدت وزارة الصحة على ضرورة زيادة التوعية بين الأهالي والأطباء لضمان التعامل الصحيح مع الأطفال المصابين، وتقليل المضاعفات الصحية الناتجة عن التعرض غير الواعي لمحفزات المرض.