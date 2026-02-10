كنيسة الأنبا بولا بـ15 مايو تحتفل بعيد شفيعهـا بحضور الأنبا أبانوب

اختتمت، أمس، كنيسة القديس الأنبا بولا أول السواح بمدينة ١٥ مايو، احتفالاتها الروحية (النهضة) بمناسبة عيد نياحة شفيعها، بصلاة القداس الإلهي.

نهضة الأنبا بولا

كانت احتفالات النهضة قد استمرت على مدار ثلاثة أيام متتالية، بدأت من الجمعة ٦ فبراير.

وشهدت برنامجاً روحياً مكثفاً شمل صلوات رفع بخور العشية، والتمجيد، وباقة من الترانيم الروحية.

وتشرفت الكنيسة خلال فترة النهضة باستقبال نيافة الحبر الجليل الأنبا أبانوب، أسقف عام المقطم، الذي ألقى كلمة روحية بعنوان "أكرم أباك وأمك".

كما شارك في الصلوات، والكلمات الروحية لفيف من الآباء الكهنة من داخل وخارج الإيبارشية، مع مشاركة مميزة لفرق الكورال من مختلف كنائس مدينة ١٥ مايو.